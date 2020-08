Verkehr in den Innenstädten : Es geht nicht um eine Rad-Ideologie

Das Auto hat in den Innenstädten keine große Zukunft mehr. Aber eine Begrenzung der Verkehrsplanung nur aufs Rad ist auch nicht die Lösung. Es kommt auf die perfekte Kombination an.

In einem Land, in dem es hieß, das liebste Kind seiner Einwohner sei das Auto, ändern sich gerade die Vorfahrtsregeln. In einem Land, in dem Kinder, wenn Eltern dann doch echten Nachwuchs hatten, nach Mama und Papa angeblich als Nächstes das Wort „Auto“ aussprechen konnten, stellt sich die Frage, wann das dritte Wort „Rad“ heißen wird. Denn, wie es scheint, reagieren die Städter das Land, wenn es um die Verkehrspolitik geht – und in den Innenstädten hat das Auto keine große Zukunft mehr vor sich.

Wer jetzt sagt, schon wieder so ein Ökokommentar, der verschließt die Augen vor der Realität: Wer sich Fotos etwa des Frankfurter Römerbergs noch aus den sechziger Jahren ansieht, erkennt dort einen großen Parkplatz. Die Autos sind längst verschwunden – und niemand würde sagen, dass das eine schlechte Idee war. Es ist nur eine Entwicklung, die sich fortsetzt.

„Freie Fahrt für freie Bürger“ ist vorbei

Düsseldorf hat sein Rheinufer längst zurückerobert. Das war damals noch eine teure Lösung, die entsprechende Straße verschwand nach Kölner Vorbild einfach in einem Tunnel, oben wurde Platz für das Leben gewonnen. So etwas gibt es jetzt nicht mehr. Hamburg hat jüngst angekündigt, dass der Jungfernstieg in der Innenstadt so schnell wie möglich zur weitgehend autofreien Zone werden soll, ohne Um- oder Neubauten. Schon von Oktober an sollen nur noch Fahrräder, Busse, Taxis und Lieferwagen in der Tempo-30-Zone unterwegs sein dürfen. Einer der schönsten Orte der Stadt solle noch schöner werden, sagte der Verkehrssenator von den Grünen.