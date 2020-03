Anschlag auf Bahnstrecke : Tatverdächtiger wollte vermutlich Bahn erpressen

Nach dem Anschlagsversuch auf einer ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Samstagnachmittag mitteilte, handelt es sich um einen 51 Jahre alten Deutschen. Er ist dringend verdächtig, in der Nacht zum Freitag auf einer Länge von etwa 80 Metern zahlreiche Schrauben an der Schienenbefestigung in der Nähe der Theißtalbrücke bei Niedernhausen gelöst zu haben.

Zu dem Motiv äußerte sich die Behörde nicht. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gehen die Behörden aber noch einem Erpressungsversuch aus. Ein terroristischer Hintergrund wird ausgeschlossen. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ war der Mann erst vor wenigen Monaten aus der Haftanstalt Nürnberg entlassen worden, wo er einen Strafe wehen Erpressung verbüßt hatte.

Der Mann wurde am frühen Samstagmorgen durch Spezialkräfte der Polizei in der Nähe von Köln festgenommen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft weiter mitteilte, erfolgte die Festnahme in enger Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden der Länder Hessen und Nordrhein-Westfalen. Nachdem die Manipulation am frühen Freitagmorgen entdeckt worden waren, wurde der Bahnverkehr unverzüglich eingestellt. Zu Schäden an den Zügen kam es nicht, auch wurde niemand verletzt.

Der Beschuldigte wird nun dem Haftrichter am Amtsgericht in Wiesbaden vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wird Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr beantragen. Der Verdächtige hatte dem Vernehmen nach in jüngerer Vergangenheit mehrere Schreiben unter anderem an Politiker verschickt und soll den Behörden vor allem deswegen bekannt gewesen sein. In einem dieser Schreiben soll er die Manipulation an einer Zugstrecke erwähnt haben.

Die Sicherheitsbehörden sind schon am Freitag davon ausgegangen, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Anschlagsversuch handelt. Die Schrauben hätten sich nicht ohne Weiteres lösen können, hieß es. „Da wusste jemand, was er tat.“

Zeugen, die im Umfeld der Bahnstrecke verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden nach wie vor gebeten, sich unter der Rufnummer 0800-1103333 bei der Polizei zu melden. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) bezeichnete die Festnahme als „großen Fahndungserfolg". Es habe weniger als einen Tag gedauert, bis ein Tatverdächtiger habe ermittelt werden können. Nur dank der Aufmerksamkeit von Mitarbeitern der Deutschen Bahn und dem schnellen Handeln der Polizei habe „eine mögliche Katastrophe" verhindert werden können. Die schnelle Festnahme sei angesichts der „gewaltigen Herausforderungen, vor denen wir alle aufgrund der Corona-Epidemie stehen", ein „wichtiges Signal", dass die Polizei funktioniere.

