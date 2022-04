Ermittlungen ausgeweitet : Der nächste Verdacht im AWO-Skandal

Aktualisiert am

Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den Sozialdezernenten der Stadt Wiesbaden. Er soll vertrauliche Dokumente an ein amtierendes Vorstandsmitglied der AWO Wiesbaden weitergegeben haben.

Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen den Wiesbadener Sozialdezernenten Christoph Manjura (SPD) ausgeweitet. Dem Neununddreißigjährigen wird vorgeworfen, vertrauliche Dokumente der Stadt Wiesbaden an ein amtierendes Vorstandsmitglied des Wiesbadener Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt weitergegeben zu haben. Es bestehe der Verdacht, dass der „Beschuldigte, in seiner Eigenschaft als Stadtrat der Landeshauptstadt, im April und Mai 2021 im Rahmen einer konspirativ geführten Kommunikation über private E-Mail-Accounts mehrere vertrauliche Dokumente der Landeshauptstadt Wiesbaden an ein Vorstandsmitglied des genannten Kreisverbandes übersandt hat“.

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Deswegen wurden am Dienstag abermals Büro- und Privaträume durchsucht. Um eine Stellungnahme gebeten, antwortet Manjura, dass diese Ermittlungen auch ihm neu seien. „Mir liegt insbesondere noch keine einzige Unterlage dazu vor, auf die Weitergabe welcher konkreten Informationen sich die Vorwürfe beziehen sollen“, sagte Manjura. Insofern könne er auch nicht fundiert Stellung beziehen.