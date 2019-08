Ermittlungen laufen : Vater stürzt sich und Sohn von Brücke in den Tod

Nachdem ein Vater im Lahn-Dill-Kreis erst seinen Sohn und dann sich selbst von einer Autobahnbrücke in den Tod gestürzt hat, setzt die Polizei ihre Ermittlungen zur genauen Todesursache fort. Sie hatte in dem auf der Brücke abgestellten Wagen des Vaters einen Abschiedsbrief gefunden.

Es sei noch unklar, ob die Leichen obduziert werden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Es müsse aber auch im Fall eines erweiterten Suizids ermittelt werden, ob die Spurenlage vor Ort mit der Todesursache übereinstimme. Wann in dem Fall mit neuen Erkenntnissen zu rechnen ist, sei unklar.

Der 36 Jahre alte Vater hatte am Samstagabend erst seinen 9 Jahre alten Sohn von der Ambachtalbrücke gestürzt und war dann selbst in den Tod gesprungen. Der Vater lebte im Landkreis Marburg-Biedenkopf, der Sohn wohnte bei der Mutter im Kreis Siegen Wittgenstein. Die Mutter hatte am Abend in den Sozialen Netzwerken einen Abschiedsbrief des Vaters entdeckt und die Polizei alarmiert.