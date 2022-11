Bedrohliches Verhalten : Vater des Hanau-Attentäters eine „tickende Zeitbombe“

Der Ärger um Hans-Gerd R., Vater des Attentäters, der am 19. Februar 2020 neun Hanauer mit Migrationshintergrund erschossen hat, reißt nicht ab. Erst im September war der 75 Jahre alte Rentner in zweiter Instanz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das scheint ihn aber nicht davor zurückzuhalten, Menschen Angst einzujagen, darunter auch Kinder und Angehörige der Opfer. Einer der Tatorte war seinerzeit der Kurt-Schumacher-Platz in Kesselstadt. Der Attentäter Tobias R. wohnte mit seinen Eltern unweit des Platzes, auch einige Opfer stammten aus dem Hanauer Stadtteil.

Die Staatsanwaltschaft Hanau bestätigte am Freitag, dass gegen Hans-Gerd R. Anzeigen erstattet wurden. Es liefen Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung. Was genau dem Rentner vorgeworfen wird, war von der Staatsanwaltschaft nicht zu erfahren. Bekannt ist bisher, dass eine Angehörige eines der Opfer der Tatnacht am 19. Februar 2020 Strafanzeige erstattete. Ein Ziel der Belästigungen ist weiterhin Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD), dem R. vor seinem Prozess wegen Beleidigung Wählertäuschung vorgeworfen hatte.

Kaminsky erteilte nach Auskunft der Pressestelle Hans-Gerd R. inzwischen Hausverbot für das Rathaus. Ausschlaggebend war das unvermittelte Auftauchen des Mannes vor einigen Tagen im Büro des Oberbürgermeisters. Kaminsky war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend.

Schriftliche und telefonische Provokationen

Zuvor soll sich R., der während der beiden Gerichtsverhandlungen seine rechte Gesinnung immer wieder deutlich machte, mehrfach telefonisch und schriftlich mit Provokationen ans Rathaus gewandt haben. In seinem Bericht an die Polizei und die Staatsanwaltschaft sprach der Oberbürgermeister auch ein bedrohliches Verhalten gegenüber Serpil Unvar, der Mutter des getöteten Ferhat Unvar, an. R. sei mit seinem Hund vor dem Haus der Mutter in Kesselstadt aufgetreten und habe ihr provozierende Fragen gestellt.

Im Rathaus befasst man sich derzeit mit einem weiteren unliebsamen Ereignis. Nach einem Bericht des Hanauer Anzeigers sprach R., der seinen Schäferhund dabei hatte, in dieser Woche Kinder auf dem Außengelände der Heinrich-Heine-Schule in Kesselstadt an. Er soll am Zaun der Grundschule gestanden haben und sie dazu aufgefordert haben, seinen Hund zu streicheln. Ein Junge habe R. erkannt und soll ihn beleidigt haben. R. sei daraufhin wütend geworden und habe den Kindern gedroht, nach Schulschluss wiederzukommen. Dann werde etwas Böses passieren. Die Schulleitung benachrichtigte dem Bericht zufolge die Polizei.

Nach unbestätigten Darstellungen machte der Mann auch am Halloween­abend Kindern mit seinem Hund Angst. Der Vater des Attentäters müsse Kesselstadt und Hanau verlassen, weil er eine „tickende Zeitbombe“ sei, heißt es von der Opferinitiative 19. Februar. Nur so könnten die Betroffenen des Anschlages und die Nachbarschaft zur Ruhe kommen. Im Sommer dieses Jahres habe er Jugendliche aus dem Stadtteil rassistisch beleidigt, heißt es. Kaminsky will nun ein Betretungsverbot gegen R. in der Heinrich-Heine-Schule sowie den weiteren Schulen und Kindertagesstätten in der Stadt erwirken. Bestätigt wurde von der Stadtverwaltung zudem, dass sich der Oberbürgermeister mit der Polizei auf „verdeckte und offene Maßnahmen“ gegen den Vater des Attentäters verständigt habe.

Wegen Beleidigung von Angehörigen der Opfer wurde R. im September in zwei Fällen verurteilt. Ein Vorfall ereignete sich im Dezember vor zwei Jahren. Bei einer Mahnwache von rund 30 Menschen am Kurt-Schumacher-Platz, darunter Angehörige der Getöteten, näherte sich R. mit seinem Hund. Die Polizei verhinderte den Zusammenstoß. Danach bezeichnete R. die Menschen als „wilde Fremde“, die sich dem deutschen Volk unterzuordnen hätten.

In der Berufungsverhandlung wurde eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen, 4800 Euro, verurteilt. Die Richterin bezeichnete R.s Verhalten als rassistisch und fremdenfeindlich. Der Vater bestritt während der Verhandlungen die Täterschaft seines Sohnes und unterstellte, nicht Tobias R. habe an dem Abend die demenzkranke Mutter und sich selbst erschossen, sondern die Polizei habe das getan und die Leichen verschwinden lassen.