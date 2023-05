Kundgebung für „Klima-Kleber“ : Dutzende bekunden Solidarität mit „Letzter Generation“

Nach der Razzia gegen Vertreter der „Letzten Generation“ haben nun Dutzende Menschen in mehreren Städten in Rhein-Main ihre Solidarität mit den Aktivisten bekundet. „Wir sind alle die letzte Generation“, stand auf einem Transparent in Frankfurt zu lesen.