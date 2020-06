Rachenabstrich oder Bluttest : Urlaubsvorbereitung à la Corona

So langsam spürt der Wiesbadener Hausarzt Christian Sommerbrodt, dass die Reisesaison beginnt. Er merkt es daran, dass neuerdings Patienten kommen, die sich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen wollen, nicht obwohl, sondern weil sie sich völlig gesund fühlen und in den Urlaub fahren wollen. Mancher will vor dem Start Gewissheit, dass nicht er es ist, der die Pandemie befeuert. Die Mehrheit aber verlangt nach einem sogenannten PCR-Test, weil sie fürchtet, dass sie ohne nicht ins ausgesuchte Land kommt. Vor allem diejenigen, die mit dem Flugzeug reisen, müssen sich auf mehr oder weniger strenge Gesundheitskontrollen einstellen.

Inga Janović Wirtschaftsredakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Welche das genau sind, ist in diesem Jahr Schritt eins aller Reisevorbereitungen. Länder der Europäischen Union, die ihre Grenzen nun wieder für Reisende geöffnet haben, ergreifen unterschiedliche Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Belgien etwa hat angekündigt, Personen mit einer Körpertemperatur von über 38 Grad nicht einreisen zu lassen. Auf Malta soll ein Test auf Ansteckung mit Sars-CoV-2 schon zwingend sein, wenn nach der Landung mehr als 37,2 Grad gemessen werden, Griechenland will an seinen Flughäfen mindestens stichprobenartig PCR-Tests vornehmen. Bis zum Ergebnis müsste man in Selbstisolation ausharren. Da kann es helfen, schon ein ärztliches Attest in der Tasche zu haben.