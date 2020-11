Urlaub in Corona-Zeiten : Privater Reiseschutz ist wichtiger denn je

Notwendiges Accessoire: Auch in vielen Schweizer Skigebieten sind in dieser Wintersaison Schutzmasken vorgeschrieben. Bild: dpa

Wird es in diesem Winter überhaupt möglich sein, in die Berge zu reisen und Ski zu fahren? Diese Frage beschäftigt viele vor Beginn der Wintersaison. Österreich, Italien, Schweiz, Frankreich – alle Länder, in denen dies möglich wäre, hat das Auswärtige Amt angesichts der jeweiligen Infektionslage zu Risikogebieten erklärt und warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen. Das heißt aber nicht, dass eine Reise in die Skigebiete verboten ist.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Manch einer, dem es in den Oberschenkeln juckt, wird sich daher nicht vom Pistenvergnügen und der neuen Quarantänepflicht von mindestens fünf Tagen im Anschluss abhalten lassen – immer vorausgesetzt, die Lage spitzt sich nicht weiter zu und die Grenzen werden wieder geschlossen. In jedem Fall sollte, wer partout reisen will, sich um einen privaten Krankenzusatzschutz für das Ausland kümmern. Dieser war schon immer wichtig, um etwa für den Fall vorzusorgen, dass bei einer Erkrankung oder nach einem Unfall ein Rücktransport nach Deutschland nötig ist. Weil nun die Gefahr besteht, sich im Urlaub mit Corona anzustecken, kommt der privaten Police eine noch größere Bedeutung zu. Die Gefahr, teure Privatleistungen in Anspruch nehmen und dafür selbst zahlen zu müssen, ist wegen Corona höher.