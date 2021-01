Als ich das Wort zum ersten Mal im Mai in der Tagesschau hörte, dachte ich, das sei ein Versprecher. Aber dann tauchte es wieder und wieder auf, offenbar ein gängiger Begriff aus der Horrorkiste der Statistiker. Er soll aussagen, dass in einer Periode mehr Menschen zu Tode gekommen sind als in einem vergleichbaren Zeitraum unter vergleichbaren Bedingungen. Gerade, als man sich an das herzlose Wort zu gewöhnen schien, verschwand es für Monate, dann war es zum Jahresende wieder da. Weil täglich „an und mit Corona“ bis zu Tausend Menschen in Deutschland sterben. Ein Wort dafür, das mehr Empathie für das Leid der Erkrankten und das der Angehörigen ausdrückt, ist schwer zu finden. „Erhöhte Sterberate“ oder „Exzess-Mortalität“ befremden in ähnlicher Weise. Keine Frage: Es muss darüber gesprochen werden, wie tödlich das Virus ist. Aber man kann das auch in Relativsätzen tun, die erklären und Mitgefühl zeigen. Helmut Schwan