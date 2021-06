Wetterdienst nach Unwetter : Starke Gewitter ein „ganz normales Phänomen“

Die heftigen, zum Teil unwetterartigen Gewitter, die am frühen Dienstagabend mit starken Regenfällen im Rhein-Main-Gebiet niedergegangen sind, haben zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Polizei nach sich gezogen und mancherorts deutliche Schäden hinterlassen. Von einer extremen oder außergewöhnlichen Wetterlage mochten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch aber nicht sprechen. Starke Gewitter seien zu dieser Jahreszeit ein „ganz und gar normales“ Phänomen, der Juni sei stets der gewitterträchtigste Monat des Jahres. Mit nunmehr sieben Gewittertagen liege der diesjährige Juni in Frankfurt zwar über dem langjährigen Durchschnitt von 5,5 Tagen – aber weit entfernt von den Spitzenwerten des Jahres 2012, als an zwölf Junitagen kräftige Gewitter über der Stadt niedergingen.

Die meisten Einsätze während des Unwetters vom Dienstag musste die Feuerwehr in Frankfurt leisten. Bis zu 45 Liter Regen je Quadratmeter fielen, als sich die bedrohlichen Wolken entluden. Unterführungen und Durchfahrten wurden überflutet, Fahrbahnen überschwemmt, das Kanalnetz war in einigen Straßen überlastet. Rund 700-mal wurde die Leitstelle der Frankfurter Feuerwehr alarmiert, vorwiegend weil Keller mit Wasser vollgelaufen waren, wie zum Beispiel in einem Seniorenheim mit 120 Bewohnern im Westend. Dort stand das Wasser drei Meter hoch, die Helfer brauchten bis zum Morgen, um die rund 6000 Kubikmeter abzupumpen. Im Stadtteil Bornheim fiel aufgrund der Wassermassen in rund 200 Haushalten während der Übertragung der EM-Partie gegen England der Strom aus, im Bethanien Krankenhaus, der BG Unfallklinik und im Krankenhaus Sachsenhausen war die Technik gefährdet. In Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft gelang es den Feuerwehrleuten, Schlimmeres zu verhindern, wie es am Mittwoch hieß. Verletzte wurden nicht gemeldet, die Höhe der Schäden ließ sich noch nicht absehen. Die Unwetterfront brachte heftige Böen mit sich, Äste brachen, sogar einige Bäume wurden entwurzelt. Busse und Straßenbahnen mussten zum Teil den Betrieb einstellen.

Nicht ungewöhnlich zu Beginn des Sommers

Im Kreis Darmstadt-Dieburg rückte die Feuerwehr insgesamt 230-mal aus. Auch in Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach wurden Straßen und Keller überflutet. Andere Gebiete der Region mussten mitunter schon zum wiederholten Mal in diesem Sommer mit Starkregen und Hochwasser kämpfen. Die Odenwaldgemeinden Breuberg und Lützelbach erwischte es sogar am zweiten Tag in Folge. Dort stand das Wasser kniehoch auf den Straßen, die Trinkwasserversorgung musste unterbrochen werden, weil die Fluten ein Wasserwerk lahmgelegt hatten. Auch im Main-Kinzig-Kreis sowie in den Kreisen Fulda und Limburg regnete es heftig. Die Ausläufer des Unwetters mit Zentrum Südhessen reichten bis nach Mittelhessen, in Münchhausen im Kreis Marburg-Biedenkopf fiel der Strom aus, weil ein Baum eine Stromleitung umgerissen hatte.

Die Experten des Wetterdienstes hoben am Mittwoch hervor, dass kräftige Gewitter und Regengüsse in der Übergangszeit zu Beginn des Sommers, wenn die Luftmassen oft vergleichsweise labil sind, nicht ungewöhnlich sind. Weil im Mai und Juni die Temperaturen steigen und warme Luft mehr Feuchtigkeit speichert als kühle, führt die Zufuhr feuchter Luftmassen vom Atlantik oder vom Mittelmeer in dieser Zeit immer wieder zu Gewittern und Schauern. Neben der Volatilität der Luft sind Wärme und insbesondere Feuchtigkeit eine wichtige Voraussetzung für solche Entladungen, „aber davon gab es in den vergangenen Tagen ja reichlich“, sagte ein Mitarbeiter des Wetterdienstes am Mittwoch.

Klimawandel hat nur indirekt mit Gewittern zu tun

Auch dass solche Starkniederschläge extrem lokal niedergehen, ist normal. Gewitter seien fast immer sehr „kleinräumige Phänomene“ mit manchmal nur wenigen hundert Metern Durchmesser, heißt es beim Wetterdienst. Deshalb seien sie besonders schwer vorherzusagen – auch mit den modernen Methoden der Meteorologie. Dank moderner Technik und extrem komplexer Rechenmodelle können die Experten inzwischen zwar die Wahrscheinlichkeit von Gewittern und Unwettern recht gut berechnen. Eine exakte Vorhersage, wo genau und mit welcher Wucht sich ein Wolkenbruch entladen wird, ist aber immer noch nicht möglich.

Mit dem Klimawandel hat die erhöhte Zahl der Gewitter in diesem Juni nur indirekt zu tun. Forscher sagen als Folge der globalen Erwärmung seit Jahren nicht nur steigende Durchschnittstemperaturen, heißere Sommer und mildere Winter voraus, sondern auch längere Trockenperioden und extremere Niederschläge. Allerdings sind die statistischen Zahlen dazu bisher „nicht signifikant“, vor allem nicht für die Sommermonate, wenn es wegen der häufigeren Hitzeperioden auch immer trockener wird.