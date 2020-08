Knietief durch das Wasser : Starke Überschwemmungen im Rhein-Main-Gebiet

Ein schweres Unwetter hat am Freitagnachmittag für Überschwemmungen in mehreren hessischen Städten gesorgt. In Kronberg und Königsstein wurde die Feuerwehr zu 200 Einsätzen gerufen.

Starke Regenfälle haben im Rhein-Main-Gebiet am Freitagnachmittag in mehreren Städtchen zu schweren Überschwemmungen und Unwetterschäden geführt. Besonders betroffen ist die Stadt Bad Soden am Taunus. Bei dem Gewitter fiel gegen 15.30 Uhr eine solche Menge Regen, dass die Kanäle den Niederschlag nicht aufnehmen konnten, wie die Feuerwehr berichtete. Das Wasser floss durch den ganzen Ort, das gesamte Stadtgebiet war betroffen. Die Königsteiner Straße, eine Durchgangsstraße, war ebenso überflutet wie die Altstadt und die Kurparks. Keller und Tiefgaragen liefen mit Wasser voll. Auch in den Stadtteilen Neuenhain und Altenhain kam so viel Regen herunter, dass sich das Wasser staute, besonders in Senken.

Die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz, um mit Tauchpumpen das Wasser aus Tiefgaragen und Kellern zu saugen. Verletzte gab es trotz der dramatischen Lage nicht, wie das Polizeipräsidium in Wiesbaden berichtete. Bei der Polizei ging eine Vielzahl von Notrufen ein. Auch in Eppstein kam es vielerorts zu Überflutungen.

Im Hochtaunuskreis lag der Schwerpunkt der Einsätze durch den heftigen Regen in Kronberg und Königstein. In den beiden Städten wurde die Feuerwehr zu 200 Einsätzen gerufen. In den Kellern habe das Wasser zwischen 50 Zentimeter und 1,5 Meter hoch gestanden, sagte Feuerwehrsprecher Norbert Fischer. Unter Wasser stand auch die Rettungswache des Roten Kreuzes in Königstein, wodurch ein Rettungswagen unbrauchbar wurde. Betroffen waren zudem die Bischof-Neumann-Schule in Königstein sowie Industriebauten, in denen Stromverteiler geflutet worden seien. 350 Wehrleute aus allen Städten und Gemeinden waren im Einsatz. Sie sammelten sich an der Stierstädter Heide in Oberursel und wurden von dort abgerufen.