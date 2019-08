Es gab diesen einen Moment im Leben von Paul Martin, als ein Gedanke ihm schwer zusetzte. „Du haust gerade deinen ganzen Laden in Schutt und Asche.“ Das war 2016, und sein „Laden“, die Firma Vertical aus Sulzbach im Main-Taunus-Kreis, stand zu diesem Zeitpunkt nahe am Abgrund, und das völlig ohne Not. Waren die 14 Jahre Aufbauarbeit umsonst? Und was soll aus den 60 Mitarbeitern werden?

Ein Jahr zuvor war es Vertical noch ziemlich gutgegangen. Der Betrieb hatte ein 400 Quadratmeter großes Büro und zufriedene Kunden, die immer dann anriefen, wenn es ein Problem mit der eigenen IT gab. Mal ging es um Outsourcing der Firmen-IT, mal um den Aufbau neuer Infrastrukturen. „Es war alles bestens.“ Doch da war dieses Bauchgefühl, das Paul Martin sagte, dass sich etwas ändern muss.