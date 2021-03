Einbindung der Betriebsärzte : Es fehlt nur noch der Impfstoff

Eine mögliche Einbindung der Betriebsärzte in die Corona-Impfkampagne stößt bei Unternehmen in der Region auf breite Zustimmung. Die Ärzte stünden bereit und hätten mit großen Impfkampagnen schon viel Erfahrung, heißt es.

Die politischen Entscheidungen über eine mögliche Einbindung der Betriebsärzte in die Corona-Impfkampagne stoßen auch bei Unternehmen in der Region auf breite Zustimmung. „Wir stehen bereit, die Impfkampagne durch einen koordinierten Einsatz unserer Mediziner aus Arbeitsmedizin und Notfallambulanz am Standort Flughafen zu unterstützen“, heißt es beispielsweise beim Flughafenbetreiber Fraport. Dabei könne man dort auch auf die langjährige Expertise aus dem „International Vaccination Center“ zurückgreifen. „Hier führen wir jährlich mehr als 5000 Reiseimpfungen durch“, äußerte eine Flughafensprecherin auf Anfrage. Das Unternehmen hat demnach an der Immunisierung möglichst vieler Mitarbeiter ebenso großes Interesse wie die Lufthansa, denn beide sind von der Pandemie hart getroffen.

Bei der Airline ist regelmäßiges Testen schon seit Beginn der Pandemie Usus. Man geht nach Angaben eines Sprechers davon aus, dass die Bereitschaft der Mitarbeiter zur Impfung hoch sein werde. Impfskeptiker gebe es vermutlich kaum, denn schon jetzt müssten viele Beschäftigte regelmäßig geimpft werden, weil sie in Länder fliegen müssten, die entsprechende Vorschriften hätten.

Keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen

Sollten sich Mitarbeiter nicht impfen lassen wollen, sei ihre Einsetzbarkeit stark eingeschränkt, dann könnten sie eventuell nur noch auf innerdeutschen Flügen eingeplant werden, hieß es. Arbeitsrechtliche Konsequenzen werde das aber nicht haben.

Die hält auch der Frankfurter Anwalt für Arbeitsrecht Hansgeorg Spamer für kaum durchsetzbar. Angesichts der Tatsache, dass es keine staatliche Impfpflicht gegen Corona gibt, empfiehlt er Unternehmen, zumindest bei Neuanstellungen im Vertrag entsprechend klare Vereinbarungen zu treffen, ansonsten aber auf Freiwilligkeit zu setzen und Anreize fürs Impfen zu schaffen.

Bei den Unternehmen verlässt man sich bisher vorwiegend auf Empfehlung, Aufklärung und das Eigeninteresse der Mitarbeiter. Beim Pharmakonzern Sanofi in Höchst offenbar mit Erfolg: Anlässlich einer Online-Mitarbeiterveranstaltung hätten 84 Prozent der Teilnehmer ihre Impfbereitschaft signalisiert.

„Zudem prüfen wir derzeit Möglichkeiten, Impfangebote im Unternehmen machen zu können, und verfügen hier über die notwendige Infrastruktur“, sagte eine Sprecherin des Konzerns, der an der Herstellung des Biontech-Pfizer-Impfstoffs beteiligt ist. Dazu gelte es aber abzuwarten, was die Politik hinsichtlich der Verteilung des Impfstoffs entscheide. Selbstverständlich werde man sich an alle Vorgaben halten.

Betriebsärzte stehen bereit

Es komme darauf an, nun alle Kräfte zu bündeln und die bundesweite Impfstrategie zu unterstützen, sagte der Landesvorsitzende des Verbands der Betriebsärzte, Martin Kern, der im Industriepark Höchst tätig ist. Die Betriebsärzte stünden bereit, schließlich hätten sie seit Jahren Erfahrung mit den großangelegten Grippe-Impfkampagnen. Vor allem aber müsse erst einmal genügend Impfstoff und auch das weitere Material, wie beispielsweise kleine Spritzen, verfügbar sein.

Auch von der Deutschen Bank, der Deutschen Börse und dem Frankfurter Energieversorger Mainova heißt es, es werde derzeit geprüft, inwieweit die Betriebsärzte in die Impfkampagne eingebunden werden könnten – Voraussetzung sei allerdings, dass zunächst ausreichend Impfstoff für die Gesamtbevölkerung vorhanden sei. Hierzu müssten die entsprechenden Entwicklungen und Entscheidungen abgewartet werden.

Was das Testen in den Unternehmen angeht, so bieten das viele Unternehmen schon seit dem vergangenen Frühjahr für solche Mitarbeiter an, die reisen oder nicht von zu Hause aus arbeiten können. Die meisten befürworten es auch, Mitarbeitern künftig Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Einstweilen aber setzt man vor allem auf die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln, die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz und auf das Arbeiten im Homeoffice.