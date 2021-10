Friedhofsruhe : Ausflüge in die Gärten der Erinnerung

Frankfurt ist nicht Paris. Hier trifft man keine Touristenströme, die das Grab von Oscar Wilde, Jim Morrison oder Jean-Paul Sartre besuchen. Oder doch – vor Corona jedenfalls. Wobei „Touristen“ es nicht ganz trifft. Wer den Alten Jüdischen Friedhof an der Rat-Beil-Straße besucht, kann durchaus ganze Gruppen pilgern sehen. Ernsthafte Herren in dunklen Anzügen mit Kopfbedeckung sind es, viele kommen von weither. Ihr Ziel ist das Grab eines Wunderrabbis, der in der Literatur auch „der Frankfurter“ genannt wird. Wobei er mit der Stadt nur verbunden ist, weil dort seine Grabstätte liegt. Denn Israel Perlow, der Rabbi von Stolin im heutigen Weißrussland, der schon als Kind als Weiser galt, war herzkrank und sollte in Bad Nauheim zur Kur. Dort ist er, am 4. Oktober 1921, gestorben.

Vermutlich werden zum hundertsten Todestag wieder Kerzen angezündet und ein paar Dutzend mehr Wunsch- und Gebetszettel an dem Grabstein angebracht werden. Kein Zweifel, der Rabbi von Stolin zählt zur Prominenz unter den hiesigen Toten. Daran mangelt es nicht auf den Friedhöfen der Stadt, erst recht nicht auf dem Hauptfriedhof an der Eckenheimer Landstraße. Recht nah am Haupteingang etwa ist Arthur Schopenhauer begraben, und auch an seinem Grab fehlen selten Blumen und Kerzen. Was ein bisschen seltsam anmutet angesichts eines Philosophen, der seinen Mitmenschen ja nicht so sonderlich viel hatte abgewinnen können. Die Nachwelt aber weiß ganz offensichtlich, was sie an ihm hat – und legt Rosen und Nelken in Weiß, Rosa und Rot auf sein Grab.

Ein melancholischer Garten

Philosophen wie Theodor W. Adorno, Schriftstellerinnen wie Ricarda Huch, Maler wie Franz Xaver Winterhalter, berühmte Forscher wie Alois Alzheimer – der Hauptfriedhof lässt sich durchstreifen wie eine Art Stein und Grün gewordene Kulturgeschichte. Noch schöner aber ist es, ihn als „melancholischen Garten“ zu verstehen, wie es die Autorin und Übersetzerin Ebba Drolshagen mit ihrem gleichnamigen Spaziergangsbuch zum Hauptfriedhof nahelegt.

Vom „Paulinchen“ und dem „Zappelphilipp“, die dem Frankfurter Arzt und Dichter Heinrich Hoffmann als Inspiration für die Figuren in seinem „Struwwelpeter“ dienten, bis zum Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse auf dem großen Grabstein für den Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld: Längst gibt es viele Stadtführer, die sich auch auf Friedhofstouren spezialisiert haben, zu kunstgeschichtlich besonders wichtigen Gräbern und Grabanlagen oder zu den prominenten Ruhestätten von Persönlichkeiten aus Literatur, Kunst, Weltgeschichte.

Aber allein loszuziehen, sich vom Zufall leiten zu lassen, die Moden der Gräber und Gedenksprüche bisweilen auch mit einem lachenden Auge zu betrachten, das übt einen großen Reiz aus. Auch wenn man Tourist spielt in der eigenen Stadt. Längst ist der Hauptfriedhof für viele seiner Besucher ein Park, Stadtgrün, mit Scharen von Eichhörnchen und Menschen, die unter Bäumen lesend ein paar Stunden verbringen. Der Ort der Toten ist ein ausgesprochen lebendiger Ort.

Auf dem Schulhof begraben

Sein Vorgänger, der Peterskirchhof, wird schon in einem historischen Stadtführer an der Wende zum 20. Jahrhundert als eine Art Park beschrieben. Heute sitzen dort Dutzende von jungen Leuten zwischen den verwitterten Grabsteinen aus vier Jahrhunderten. Nur einer liegt deutlich außerhalb, und er zeigt, wie sich die Wahrnehmung von Prominenz verändert hat im Lauf der Jahrhunderte. Unwahrscheinlich, dass die Mutter eines berühmten Dichters heute noch so herausgehoben geehrt würde – auch wenn „Aja“, Catharina Elisabeth Goethe, geborene Textor, in der Geschichte der Frankfurter Stadtgesellschaft auch ohne den Sohn einen Platz hätte. Aber vermutlich keine verwitterten Lorbeerkränze auf dem Grab.

Als Anfang des 20. Jahrhunderts Teile des Peterskirchhofs planiert und zum Hof der Liebfrauenschule wurden, lag die Grabstätte der Familie Textor auf dem Schulhof. So kommt es, dass die dortigen Grundschüler heute den täglichen Anblick eines Sandsteingrabes genießen, auf dem „Hier ruht Goethes Mutter“ steht. Und Passanten oft von der lapidaren Inschrift auf dem Fußgängerweg überrascht werden. „Goethes Mutter“ steht da, mit einem Pfeil nach rechts. Sicherlich einer der kuriosesten Hinweise auf ein besonderes Grab.

Tausende Soldaten, Zwangsarbeiter und NS-Opfer ruhen hier

1828, am 30. Juni, hat die letzte Beerdigung in der heutigen Innenstadt stattgefunden. Tags darauf begann die Geschichte des heutigen Hauptfriedhofs, der sich damals noch in absoluter Randlage befand. Es war eine Dame aus Amsterdam, die dort als Erste zu Grabe getragen wurde, und die Geschichte jener, die auf dem Hauptfriedhof fern der Heimat geblieben sind, wäre eine ganz eigene Erzählung.

Sie könnte anknüpfen an die der vielen Toten zweier Weltkriege, die in Frankfurt begraben sind, viele davon ohne Namen oder Daten. Weit weg von den Gräberfeldern der Kriegsfronten sind allein 6700 tote Soldaten, Zwangsarbeiter, Opfer des Nationalsozialismus auf dem Hauptfriedhof begraben – und an zahlreichen weiteren Kriegsgräberstätten der Stadt. Eine der beeindruckendsten und größten ist der „Cimitero di guerra Italiano“, ein riesiges Gräberfeld auf dem Friedhof Westhausen. Ein einziges „Nie wieder“, gefasst in Tausende quadratische Gedenksteine.