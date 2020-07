Behandlung : Neuer Ansatz bei Schilddrüsenkrebs

Aktualisiert am

Erkrankte Schilddrüse: Das Krebswachstum kann mit einer spezielle Kamera aufgenommen werden. Bild: dpa

Mehrere tausend Menschen erkranken in Deutschland jährlich an Schilddrüsenkrebs. Forscher an der Universität Mainz entwickeln neue Ansätze zur Behandlung der weit verbreiteten Erkrankung.