Uniklinik Frankfurt und Corona : „Wir sind gut vorbereitet“

Im Frühjahr wurde die Uniklinik in zwei völlig unabhängig voneinander operierende Häuser, eines für Corona-Patienten und eines für Nicht-Corona-Patienten, unterteilt. Auch das Personal durfte zwischen den Häusern nicht wechseln. Laufen ähnliche Vorbereitungen wieder?

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. F.A.Z.



Nicht in dieser Extremform. Wir haben im Frühjahr auch die Grenzen dieses Konzepts kennengelernt. Manche Leistungen können Sie tatsächlich nur in dem einen oder anderen Bereich abbilden. Nun halten wir es aus krankenhaushygienischen Gesichtspunkten nicht mehr für notwendig, es derart weiträumig infrastrukturell zu trennen. Wir haben gelernt, mit welchen Maßnahmen wir in einem Gebäude durch sogenannte graue Übergangszonen getrennte Versorgungsbereiche im hygienischen Sinne aufrecht halten können.