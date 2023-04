Aktualisiert am

Unter lautstarkem Protest von Studierenden hat in Frankfurt eine Konferenz zu Fachkräfteeinwanderung und der Integration von Asylsuchenden begonnen. An der Veranstaltung nimmt unter anderen Boris Palmer teil.

An der Frankfurter Goethe-Universität hat die Konferenz über Migration, die bereits im Vorfeld einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, unter hohen Sicherheitsvorkehrungen begonnen. Bereits zu Beginn hatten sich rund 40 Studenten vor dem Veranstaltungsgebäude versammelt, um gegen die Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam und die von ihr organisierte Konferenz zu demonstrieren. Unter Rufen wie „Schröter raus, Studis rein“ und „Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda“ versuchten sie die Veranstaltung zu stören.

Ein Diskussion mit Teilnehmern der Veranstaltung kam auch in den Pausen nicht zustande, die Studenten lehnten jedes Gespräch mit zum Teil erregten Konferenzteilnehmern kategorisch ab. Zu den Vortragenden gehören der Präsident des deutschen Lehrerverbands, der hessische Justizminister Roman Poseck, Vertreter von Polizei und Arbeitsagentur sowie der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Die Konferenz kann als Livestream im Internet verfolgt werden.

Gegenveranstaltung auf dem Campus

Auf der Konferenz mit dem Titel „Migration steuern, Pluralität gestalten“ geht es in zahlreichen Vorträgen um Fachkräfteeinwanderung und der Integration von Asylsuchenden. Der AStA der Goethe-Universität kritisierte die Tagung im Vorfeld in einer Stellungnahme „aufs Schärfste“ , da es sich um ein "Schaulaufen" von "pseudowissenschaftlichen und vom Rechtspopulismus nicht immer scharf abgegrenzten" Akteuren handele. Schon am Titel der Konferenz sei zu erkennen, dass es sich nicht um eine wissenschaftliche Veranstaltung handele, meint der AStA. Vielmehr reproduziere der Begriff der Migrationssteuerung ein "rechtspopulistisch genutztes Bild".

Die Studentenvertretung organisierte eine Gegenveranstaltung auf dem IG Farben Campus unter dem Titel „Migration entkriminalisieren, Pluralität leben“ am Nachmittag.