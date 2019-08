Bad Camberg : Drei Schwerverletzte bei Unfall auf A3

Aktualisiert am

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos bei Bad Camberg ist die A3 in Richtung Köln gesperrt worden. Eines der Fahrzeuge überschlug sich und landete auf der Gegenfahrbahn.

Am Sonntagmorgen musste die A3 nach einem schweren Unfall für mehrere Stunden gesperrt werden (Symbolbild). Bild: dpa

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich ein Unfall mit zwei Fahrzeugen auf der A3. Zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg Süd krachten zwei Fahrzeuge ineinander. Nach ersten der Erkenntnissen der Polizei fuhr eines der Autos mit einem Anhänger auf der äußerst rechten Fahrbahn in Richtung Köln. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein anderes Auto von der mittleren Fahrspur nach rechts und kollidierte mit dem Anhänger des anderen Autos.

Der Anhänger löste sich daraufhin durch die Kollision von dem Auto, welches sich überschlug und auf der Gegenfahrbahn landete. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt. Als sich die vier Menschen im anderen Wagen hinter die Mittelschutzplanke retten wollten, wurde laut Polizei einer von ihnen von einem nachfolgenden Auto erfasst und ebenfalls schwer verletzt.

Zur medizinischen Erstversorgung landete der Rettungshubschrauber auf der A3. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Polizei musste die Autobahn in Richtung Köln sperren. In Fahrtrichtung Frankfurt konnten die Beamten den Verkehr über den Standstreifen weiterleiten.