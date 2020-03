Unfall im Odenwald : Mann stirbt bei frontalem Autozusammenstoß

Aktualisiert am

Am Freitagnachmittag ist ein 31 Jahre alter Mann im Odenwaldkreis bei einem Autounfall gestorben. Er war in einer scharfen Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos ist ein 31 Jahre alter Mann im Odenwaldkreis ums Leben gekommen. Der Mann war am Freitagnachmittag mit seinem Fahrzeug bei Oberzent in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Eine 37 Jahre alte Frau, die auf der Gegenfahrbahn fuhr, konnte mit ihrem Wagen nicht mehr reagieren und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Die Feuerwehr musste anschließend beide Unfallbeteiligten aus ihrem Fahrzeug befreien. Für den Mann kam jegliche Hilfe zu spät, er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die 37 Autofahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den Unfallfahrzeugen wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Straße wurde für knapp vier Stunden für den übrigen Verkehr voll gesperrt.