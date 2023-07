Im Klassenzimmer frühstücken zwei Gruppen von Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine. Die einen tragen traditionelle Hemden und Blusen, weiß mit buntem Stickmuster, wie es sich für einen Festtag gehört. Sie sind größer als die Kinder in den Alltagsklamotten, was ein kleines Mädchen bedauert: „Es ist nur schade, dass sie nicht in unserem Alter sind.“ Trotzdem haben sich die einen und die anderen Ukra­iner in der Altkönigschule in Kronberg schon ausgetauscht, bei Brezeln und Körnerstangen. Zum Beispiel über Videospiele wie Genshin Impact.

Der wichtigste Unterschied zwischen den Gruppen ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Die Jüngeren ohne Wyschywanka, wie die nationale Stickerei heißt, sind Kinder einer Intensivklasse der Gesamtschule im Taunus. Die elf bis 13 Jahre alten Mädchen und Jungen leben schon seit mehr als einem Jahr in Deutschland, mit Müttern und Geschwistern, nur bei zwei von zwölf ist der Vater dabei. Die übrigen halten über Whatsapp, Skype und Telegram Kontakt zu den Vätern.