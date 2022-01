Wasserentnahme im Vogelsberg : Angst vor dem Durst Frankfurts

Wenn sich Bürger der Gemeinde Brachttal in diesen Tagen vor dem sogenannten Milchhäuschen im Ortsteil Schlier­­bach versammeln, geht es ihnen nicht um den Protest gegen Corona-Einschränkungen oder gar die Diskreditierung der bundesdeutschen Demokratie. Was den Demonstranten am Herzen liegt, ist die Bewahrung des Grundwassers in ihrer Gemeinde und der um­lie­genden Region. „Mahnwache für unser Grundwasser“ steht auf einem Transparent. An einem leeren Fass wurde ein Schild angebracht: „Frankfurt, ein Fass oh­­ne Boden“ ist darauf zu lesen.

Die Kritik ist nicht neu. Seit Jahrzehnten wehren sich Bürger aus Brachttal und dem Nachbarort Birstein gegen die Entnahme von Grundwasser, um damit in erster Linie den Wasserdurst der Großstadt Frankfurt zu stillen. Entfacht wurde der abermalige Protest jetzt von einem An­trag des Wasserverbands Main-Kinzig beim Regierungspräsidium Darmstadt, die Wasserförderung und Weiterleitung um 30 Jahre zu verlängern und punktuell noch zu erhöhen.

Dagegen wehren sich beispielsweise die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Brachttal. Fünf Jahrzehnte Grundwasserentnahme hätten Spuren hinterlassen, sagen sie. Gehe es so weiter, sei eine Regeneration der geschädigten Natur nicht mehr möglich. Unterschriften wurden gesammelt und der Gemeindevertretung übergeben, damit sie ihren Einspruch und die Forderung nach einem sofortigen Stopp der Wasserförderung an das Regierungspräsidium in Darmstadt weiterleitet. Die Gemeindevertreter se­hen das ebenfalls kritisch. Die weitere Wasserentnahme lehnt man zwar nicht grundsätzlich ab, knüpft diese aber an ei­ne Reihe von Bedingungen.

Wasserverband wehrt sich gegen Kritik

Der kommunale Wasserverband Kinzig wurde im Jahr 1963 als Wasserbeschaffungsverband für die Wasserversorgung der Städte Frankfurt und Hanau so­wie des Main-Kinzig-Kreises gegründet. Anfang der Sechzigerjahre wurde auf der Grundlage des „Wasserwirtschaftlichen Rahmenplanes Kinzig“ des Landes Hessen, der von einem starken Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum im Rhein-Main-Gebiet ausging, mit der Erschließung von Grundwasserquellen im südöstlichen Vogelsberg begonnen. Heute fördert der Verband nach eigenen An­gaben Wasser aus sechs Brunnen im Ge­biet der Gemeinde Brachttal sowie aus drei Brunnen in Kirchbracht, das zu Birstein gehört. Die durchschnittlichen Fördermengen betragen dem Verband zufolge jährlich rund 3,5 Millionen Kubikmeter Frischwasser. Dieses geht über Transportleitungen zu rund 78 Prozent nach Frankfurt. Einen kleineren Teil nutzen die Stadt Hanau mit rund zwölf Prozent und der Main-Kinzig-Kreis mit zehn Prozent.

Gegen die Kritik, die zurzeit von allen Seiten auf den Verband einprasselt, wehrt er sich in einer öffentlichen Stellungnahme. Von Kritikern und Medien würden Sachverhalte verbreitet, die mit dem aktuellen Antrag nichts zu tun hätten, heißt es. Der Verband verweist unter anderem auf die „umweltschonende Wassergewinnung“, die seit dem Jahr 2001 be­trieben werde. Bevor ein Brunnen dau­erhaft zur Wassergewinnung genutzt werde, würden stets umfangreiche Ana­lysen gemacht. So habe der Verband in den Jahren 2012 bis 2014 mit einem wissenschaftlich begleiteten Pumpversuch nach­gewiesen, dass die Grundwassergewinnung mit dem Biotopschutz im Ge­biet Kirchbracht vereinbar sei.

Die „umweltschonende Grundwassergewinnung“ sei nicht wie früher an den genehmigten Maximalmengen ausgerichtet. Mit Blick auf die Klimaveränderungen stünden heute die aktuell gemessenen Grundwasserstände im Mittelpunkt des Handelns. „Wenn genügend Wasser vorhanden ist, kann die beantragte Wassermenge gefördert werden, ist nicht genügend Wasser vorhanden, wird auch kein Wasser gefördert“, heißt es. Weil man flexibel vorgehe, seien beispielsweise Förderungen im Süden von Brachttal in den Norden verlegt und da­mit Umweltauswirkungen reduziert wor­den. In Neuenschmitten-Süd sei die Feuch­tigkeit der Böden wieder gestiegen, und der Bach Faschborn führe stetig Wasser. Der Verband sei ständig dabei, den Schutz der Brachtaue zu verbessern, etwa durch die Ertüchtigung der Brunnen im Norden. Hier herrsche ein starker unterirdischer Zufluss, sodass die Entnahme keinen Einfluss auf die Bracht habe. Lang­zeitpumpversuche wie bei Birstein sollten dazu beitragen, die Flexibilität der Wasserentnahme zu steigern.

Neun Millionen Liter Trinkwasser am Tag in Toiletten verbraucht

Ein sehr negatives Bild beschreibt hin­gegen der BUND-Kreisverband Main-Kinzig. Als Folge der jahrzehntelangen Grundwasserförderung seien vie­le Quellen versiegt und Bäche trockengefallen. Die hohen Entnahmemengen hätten zu drastischen Senkungen der Grundwasserspiegel geführt. Außerdem falle die Neubildung von Grundwasser geringer aus als erwartet. Deshalb müsse die Wasserversorgung der Stadt Frankfurt umgestellt werden. „Das in Brachttal und Birstein geförderte Grundwasser wird als Trinkwasser aufbereitet und nach Frankfurt befördert. Dort wird das Trinkwasser unter anderem in den Toiletten verwendet“, kritisiert BUND-Kreisvorsitzender Bodo Delhey. Es würden etwa neun Millionen Liter bestes Trinkwasser am Tag in den Toiletten verbraucht. Das könne vermieden werden, wenn die Stadt Frankfurt eine Flusswasseraufbereitung einführen und ein Brauchwassersystem aufbauen würde.

Die beantragten Höchstfördermengen für die Gewinnungsgebiete Neuenschmitten und Kirchbracht sollten re­du­ziert und die Genehmigungszeiträume verkürzt werden, fordert Delhey. Bei der Aufforderung an den Wasserverband, das Wasser des Stausees Ahl bei Steinau und Bad Soden-Salmünster als Trinkwasser aufzubereiten, läuft der BUND schon ge­öffnete Türen ein. Unterstützt von Fördermitteln des Landes betreibt der Verband in Bad Soden-Salmünster eine Pi­lotanlage, um Trinkwasser aus Oberflächenwasser zu gewinnen. So hat man vor, den Kinzigstausee, der primär dem Hochwasserschutz dient, in ein großes Trinkwasserreservoir zu verwandeln.