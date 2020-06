Corona-Leichen : Im Schutzanzug am Seziertisch

Als vor wenigen Wochen der erste Corona-Tote in das Institut für Rechtsmedizin gebracht wurde, war Marcel Verhoff vorbereitet. Von Handwerkern des Uni-Klinikums hatte er einen der kleineren Sektionssäle im Keller des Gebäudes an der Kennedyallee umbauen lassen. Sie hatten alle Schubladen, Ritzen, Nischen abgeklebt und mit Folie überspannt, damit der Saal besser desinfiziert werden kann. Dann wurde eine provisorische Schleuse errichtet, die die Rechtsmediziner nur mit spezieller Schutzkleidung betreten dürfen – sie muss anschließend in einem Behälter für Spezialabfälle entsorgt werden. „Während der Obduktion selbst“, sagt Verhoff, „sind alle Arbeitsabläufe so ausgelegt, dass möglichst wenig Aerosole entstehen“.

Lange haben Rechtsmediziner und Pathologen darüber diskutiert, wie das Coronavirus ihre Arbeit beeinflusst. Darf es das überhaupt? Schließlich müssen gerichtlich angeordnete Obduktionen immer vorgenommen werden. Und sollten Sektionen zu wissenschaftlichen Zwecken nicht erst recht stattfinden? Schließlich bieten sie eine der besten Möglichkeiten, um zu verstehen, was im Körper eines Covid-19-Patienten geschieht.

Verhoff kennt die Debatte gut, die in den vergangenen Wochen seine Kollegen in ganz Deutschland beschäftigt hat. Ausgelöst hat sie der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel, der das Virus für weniger gefährlich hält als andere Mediziner. Verhoff sagt, man müsse immer Respekt haben vor allem, was unbekannt sei – aber dennoch lernen, damit umzugehen.

Die erste Devise sei gewesen, derartige Obduktionen auf das Nötigste zu begrenzen, da das Risiko nicht abzuschätzen sei. „Bei den gerichtlichen Leichenöffnungen ist es aber keine Frage des Wollens: Diese Obduktionen sind richterlich angeordnet, weil zumindest der Anfangsverdacht auf eine Tötung besteht. Hat das Opfer dann noch eine Covid-19-Infektion, können wir eine Obduktion nicht einfach absagen. Also mussten wir sehr früh nach einer Lösung suchen.“

Obduktionen liefern Erkenntnisse zu Krankheitsverlauf

Die Lösung war der selbst errichtete „Corona-Saal“. Er ist inzwischen regelmäßig in Gebrauch. Zuletzt wurden dort fünf Verstorbene obduziert, die zuvor nachweislich positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Vier dieser Leichenöffnungen waren gerichtlich angeordnet. Eine weitere war eine klinische Sektion in Zusammenarbeit mit der Pathologie. In mehr als der Hälfte dieser Fälle wurden Blutgerinnsel und Schäden an den Gefäßen nachgewiesen.

Der Rechtsmediziner hofft, durch die Obduktionen wichtige Erkenntnisse für den Krankheitsverlauf zu gewinnen und damit auch Therapien vorantreiben zu können. „Es gibt noch vieles, was bislang unklar ist“, sagt Verhoff. So seien für seine Studien weniger die Fallzahlen interessant als die Frage nach der Infektiosität von Leichnamen. Das sei auch für Leichenschauer und Bestatter eine wichtige Information. Für die Klärung dieser Frage haben die Frankfurter Rechtsmediziner viele Proben von der Oberfläche der Leichen sowie aus dem Körperinneren entnommen. Derzeit werden die Ergebnisse ausgewertet.

Auch wenn der Frankfurter „Seuchen-Saal“ ein Provisorium ist, so sei er im Moment sehr nützlich, sagt Verhoff. „Wünschenswert wäre ein Sektionssaal, in dem die Obduzenten absolut sicher mit externer Luftzufuhr arbeiten könnten. Das müsste vergleichbar sein mit einer Isolierstation.“ Einen derartigen Saal gebe es aber in ganz Deutschland nicht. Dabei wisse man nie, mit welchen Krankheitserregern ein Toter infiziert sei. Heute ist es Corona, in der Vergangenheit hat Verhoff es einmal fast mit Ebola zu tun bekommen. Vor einigen Monaten sollte in seinem Institut zudem eine Leiche obduziert werden, die mit einem hochinfektiösen Bakterium besiedelt war. Da gab es den „Corona-Saal“ noch nicht. Verhoff musste die Obduktion ablehnen. Schweren Herzens, wie er sagt.