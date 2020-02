Leicht, robust, zuverlässig : Ein Hightech-Rucksack für abenteuerlustige Minimalisten

Ein guter Rucksack ist eines der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände für Wanderer mit Ambitionen. Das Equipment muss sicher verpackt und das Gewicht möglichst angenehm zu tragen sein. Bei einer mehrtägigen Tour mit Zelt und Schlafsack kommen schnell zwölf bis 15 Kilogramm Ballast zusammen. Umso wichtiger ist die Wahl des Rücken-Gefährten.

Neben den Angeboten namhafter Outdoor-Marken fallen die Hightech-Rucksäcke des amerikanischen Herstellers Hyperlite Mountain Gear (HMG) ins Auge. Die Ultraleicht-Produkte eignen sich für ausgedehnte Touren und alpine Expeditionen. Das größte Modell von HMG bringt gerade mal 1400 Gramm auf die Waage bei einem Stauraum von 80 Litern. Ähnlich große Rucksäcke der Konkurrenz wiegen häufig mehr als das Doppelte.

Die Leichtigkeit verdanken die HMG-Rücksäcke einer synthetischen und besonders leichten Chemiefaser: Dyneema. Der hauchdünne Stoffe soll gleichwohl sehr robust, zudem stark wasserabweisend sein. Hinzu kommt eine spartanische Ausstattung. Die Schulterriemen sind dünner gepolstert als bei der Konkurrenz. Eine Rückenbelüftung fehlt ebenso wie ein Deckelfach. Der Rucksack besteht aus einer einzelnen Kammer mit einem Rollverschluss. Je nach Modell gibt es noch zusätzlich zwei kleine Taschen am Hüftgürtel und drei Außentaschen. Dazu eine kleine Pfeife am Brustgurt.

Nicht ohne Schwächen

Wanderer, die schon mit einem HMG unterwegs waren, berichten aber auch von Mängeln. Die im Vergleich eher dünn gepolsterten Schulterriemen können bei schweren Lasten unangenehm drücken. Und unverwundbar ist der papierdünne Stoff offenbar nicht. Spitze Gegenstände könnten dem Stoff durchaus zu schaffen machen, heißt es. Ein weiteres Manko: In Bewegung raschelt und knistert der Rucksack merklich.

Bleibt ein Blick auf die Modelle: Dem Minimalismus treu bleibend, bietet der Ausrüster die Rucksäcke nur in den Farben Schwarz oder Weiß an. Das ist nichts für modische Individualisten. Umgekehrt: So geizig wie HMG bei der Ausstattung ist, so tief müssen Wanderer für die robusten Begleiter in die Tasche greifen. Bis zu 500 Euro kostet ein Modell mit 80 Liter Volumen.

Dessen ungeachtet haben die Rucksäcke des amerikanischen Herstellers eine begeisterte Fangemeinde unter Fernwanderern, Skifahrern und Eiskletterern.