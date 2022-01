Zara Rutherford : Im Ultraleichtflugzeug als Pionierin einmal um die Welt

Die 19 Jahre junge Zara Rutherford will mit ihrem Ultraleichtflugzeug die Welt umkreisen – als jüngste Frau in der Geschichte. Kurz vor dem Ziel landet sie noch in Egelsbach und sagt „Hallo“.

Zwei Kleinflugzeuge vom Typ Cyrus sind voraus geflogen, um Zara Rutherford den Weg zu zeigen zum kleinen Flughafen Egelsbach im Landkreis Offenbach. Zwei Feuerwehrautos stehen bereit und spritzen mit dicken Wasserstrahlen eine Art Torbogen zur Begrüßung. Nach der Landung fährt die 19 Jahre alte Pilotin durch den Wasserbogen, steigt mit ihren pinken Turnschuhen auf den linken Flügel ihres Ultraleichtflugzeugs und nimmt Blumen entgegen. Sie hat es fast geschafft auf ihrer großen Reise.

Die 19 Jahre alte Rutherford will die jüngste Frau in der Geschichte werden, die allein in einem Kleinflugzeug um die Welt fliegt. Die Belgierin, die auch einen britischen Pass besitzt, möchte damit auch eine bestimmte Botschaft an Mädchen senden. Egelsbach ist die letzte Zwischenlandung, bevor sie auf der letzten Etappe nach Belgien zurückkehrt, da wo alles begann.

Pilotin im Überlebensmodus

Sie springt an diesem Mittwoch Nachmittag auf den Asphalt des Flugfeldes, an das Gefühl von festem Boden unter den Füßen will sie sich noch nicht gewöhnen. Das Fliegen macht ihr eigentlich keine Angst, wie Rutherford sagt. „Ich komme dann in einen Überlebensmodus.“ Die große Herausforderung bei dieser Weltreise sei es jedes Mal gewesen, wieder in das Flugzeug einzusteigen und den sicheren Boden unter den Füßen zu verlassen.

Doch sie wird auch an diesem Donnerstag wieder mit den pinken Turnschuhen auf den Flügel ihres Kleinflugzeuges steigen und losfliegen. Außer einem Weltrekord hat Rutherford nämlich ein Ziel: Sie will Mädchen und junge Frauen dazu inspirieren, wie sie ins Cockpit zu steigen und zu fliegen. Nur fünf Prozent der Verkehrspiloten sind Frauen. „Wenn ein Mädchen die Luftfahrt interessiert und mich sieht, weiß sie vielleicht, dass sie nicht allein ist.“

Vor fast genau einem Jahr entschied Rutherford nach ihren Worten, die Reise auf sich zu nehmen. Am 18. August vergangenes Jahr war es dann so weit. Sie stieg in das Kleinflugzeug vom Typ Shark, das ist eines der schnellsten Ultraleichtflugzeuge der Welt, und flog los. Sie überquerte den Atlantik, machte in Island halt. Dort flog sie über einen aktiven Vulkan. „Es war wunderschön“, schwärmt sie im Rückblick, als sie im Hangar vor Medienvertretern spricht. In Grönland legte sie ebenfalls eine Zwischenstation ein, bevor sie nach Kanada weiterzog.

Danach überquerte sie Ostküste der USA, nahm den Weg südlich durch die Karibik und nach Kolumbien. Von dort ging es weiter entlang der Westküste, mitten über die brennenden Wälder Kaliforniens. Den Rauch habe sie selbst in ihrem Cockpit mehrere Kilometer in der Luft riechen können.

„Kilometerlang einfach nichts zu sehen“

Nach feuriger Hitze kam eisiger Wind: Über Alaska und die gefährliche Beringsee gelangte sie nach Sibirien. Sie erinnert sich an eine unerwartete Leere. „Es war kilometerlang einfach nichts zu sehen. Keine Anzeichen von menschlicher Zivilisation. Teilweise nicht einmal Pflanzen.“

Nach vielen wetterbedingten Unterbrechungen gelangte Rutherford nach Korea, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Indien und über den Nahen Osten, Ungarn und schließlich nach Egelsbach.

Vorfreude auf einfache Hausmannskost

Kurz vor dem Ziel freut sie sich schon vorsichtig auf die kleinen Dinge, die sie vermisst hat. Ihre Eltern, ihre Katzen, ihren Lieblingssandwichladen. Und vor allem – einfache Hausmannskost. „Ich habe die Schnauze voll von Restaurant- und Hotelessen.“ Sagt sie und lächelt. Ihr Geist bleibt aber konzentriert. Auf ihr eigentliches Ziel: der Weltrekord, die Inspiration für all die Mädchen, die vom Fliegen träumen. Aber nach einem halben Jahr hauptsächlich in der Luft denkt sie vor allem an ihre letzte Station. Belgien. Endlich wieder zu Hause.