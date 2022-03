Spenden in Rhein-Main : Wie man den Ukrainern jetzt helfen kann

Nur nicht länger tatenlos zusehen: Wer Ukrainer in ihrem Land oder auf der Flucht unterstützen möchte, findet in der Rhein-Main-Region verschiedene Möglichkeiten. Ein Überblick.

Der Strom an schockierenden Nachrichten reißt nicht ab: Russland hat am vergangenen Donnerstag die Ukraine überfallen, im Land herrscht Chaos. Das russische Militär bombardiert große Städte, zahlreiche Zivilisten sollen getötet worden sein. Hunderttausende Menschen sind bereits geflohen, an der polnisch-ukrainischen Grenze müssen viele von ihnen stundenlang ausharren. Was können wir in Deutschland tun, um der ukrainischen Bevölkerung zu helfen? Ein Überblick über Spenden-Möglichkeiten in der Rhein-Main-Region.

Sachspenden:

Im Café Hauptwache in Frankfurt werden Spenden für die Betroffenen des Kriegs in der Ukraine gesammelt. An diesem Dienstag werden noch bis 19 Uhr Spenden entgegengenommen. Diesmal seien vor allem Medikamente, medizinisches Verbrauchs- und Verbandsmaterial wie Pflaster, Binden oder Bandagen sowie haltbare Lebensmittel wie Konserven, Fertiggerichte, Trockenfrüchte oder Energieriegel gefragt, heißt es in der Ankündigung.

Menschen aufnehmen: