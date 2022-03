Konflikt um die Ukraine : Wie spricht man mit Kindern über Krieg?

Der Krieg in der Ukraine versetzt Kinder in Angst. Umso wichtiger ist es, mit ihnen ausführlich darüber zu sprechen. Dafür gibt es kein Patentrezept, aber hilfreiche Tipps.

Wird Putin auch uns angreifen? Kommt jetzt ein Weltkrieg? Wie geht es den Kindern in der Ukraine? Viele Eltern bekommen im Moment solche Fragen gestellt. Gute Antworten darauf zu finden ist nicht einfach, sondern ein Balanceakt. Es gibt kein Patentrezept dafür, wie man mit Kindern über etwas so Ungeheuerliches wie einen Krieg spricht, wie man versucht, ihnen zu erklären, was gerade im Osten Europas passiert, wie man ihnen Ängste nimmt. Doch es gibt einige gute Tipps und Hilfestellungen. Am allerwichtigsten ist wohl: Der Versuch, über den Krieg zu schweigen, ihn auszublenden, ist falsch.

Man kann Kinder nicht vor der Realität und den sich in Windeseile verbreitenden Nachrichten schützen. Darauf weisen im Grunde alle Kinderpsychologen hin, die sich dazu äußern, wie man mit Kindern über Kriege oder auch Terrorangriffe spricht. Denn in der Regel bekommen die Kinder sowieso, in der Schule, im Hort, auf dem Schulplatz, davon mit, dass sich etwas Schlimmes in der Welt ereignet. Mit ihnen ausführlich und sensibel darüber zu sprechen ist in jedem Fall besser, als sie mit ihren Sorgen allein zu lassen.