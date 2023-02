„Schreien Sie mich hier oben nicht an.“ Die an die AfD-Fraktion gerichtete Ermahnung der Parlamentspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) ist symptomatisch für eine hitzige Plenardebatte des Landtages gewesen. Begonnen hatte sie am Mittwochmorgen mit einem Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen. „Hessen kommt stabil durch die Krise“ lautete die Überschrift des Textes, mit dem die Regierungsfraktionen die von ihnen gestellte Landesregierung und den Bund dafür lobten, dass die Krise bislang nicht so dramatisch verlaufen sei wie befürchtet. Weil in Wiesbaden und Berlin neben Union und Ökopartei auch noch SPD und FDP mitregieren, zeigten sich die vier Fraktionen, abgesehen von kleinen Sticheleien, in der Debatte ungewohnt geschlossen.

Die Rolle der Opposition fiel ausnahmsweise allein den Vertretern der politischen Ränder zu. Der Entschließungsantrag gehöre auf „den Komposthaufen der Geschichte“, meinte der Abgeordnete Andreas Lichert vom rechten Flügel der AfD. Dass Deutschland aller Wahrscheinlichkeit nach ohne gravierende Einschränkungen in der Gasversorgung über den Winter komme, liege nicht an der Politik, sondern am Wetter. Lichert beklagte die hohen Kosten des Ukrainekonflikts. Die Preissteigerungen belasteten die Kaufkraft und bewirkten durch das dauerhaft erhöhte Preisniveau einen „massiven Wohlstandsverlust für alle Bürger“.

„Peinliche transatlantische Anbiederung“

Dass ihn nicht das Grauen des Krieges, sondern nur die Erhaltung des eigenen Wohlstands beschäftige, sei bezeichnend, entgegnete der Abgeordnete Michael Müller (CDU). Noch mehr Kritik zog Lichert mit der These auf sich, dass es im Hinblick auf die Ukraine „keine Bündnisverpflichtung“ Deutschlands gebe. Der AfD-Abgeordnete kritisierte die Waffenlieferungen und monierte eine „einseitige Parteinahme“ Europas und eine „peinliche transatlantische Anbiederung“. Der Westen führe einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, sagte Lichert. Allerdings schadeten die Sanktionen ihm selbst mehr als Russland.

Wallmann musste mehrfach um Ruhe im Plenum bitten, als Lichert sich direkt an die Abgeordneten in der Mitte des Plenums wandte: „Sie sind nicht auf der Suche nach dem Frieden, nach diplomatischen Lösungen. Das ist schändlich.“ Der Außenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) warf Lichert „verbale Kriegstreiberei“ vor.

René Rock, der Fraktionschef der FDP, hielt Lichert vor, dass Russland einen brutalen Angriffskrieg führe. Die Soldaten wüteten in der Ukraine, die Straßen seien mit Leichen gepflastert, Frauen würden vergewaltigt, Krankenhäuser bombardiert, Kinder entführt. Dann wandte Rock sich direkt an die AfD: „Interessiert Sie das alles nicht?“

Schlange bei den Tafeln

In seiner Antwort warf Lichert Rock eine „atemberaubende Infamie“ vor. Er vermied es, auch nur andeutungsweise auf Distanz zur russischen Seite zu gehen. Stattdessen sprach er von „amerikanischer Kanonenbootpolitik“. Die AfD sei keine „Alternative“, sondern „eine Schande für Deutschland“, stellte Günter Rudolph, der Fraktionschef der SPD, fest. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir nannte die Debatte sehr spannend. „Die Maske der AfD ist ab.“

Jan Schalauske, der Vorsitzende der Linken, beschrieb soziale Notlagen. Zwei Millionen Menschen stünden bei den Tafeln Schlange. Die Inflation führe zu massiven Reallohnverlusten. Jedes vierte Kind, jede dritte junge Frau, jede zweite Alleinerziehende sei von Armut betroffen. Die soziale Ungleichheit verschärfe sich. Hessen komme nicht stabil durch die Krise, wie die Koalition behaupte.

„Hessen bleibt stabil bei der fortwährenden Umverteilung von unten nach oben.“ Die steigenden Preise seien durch den Krieg verursacht, so Schalauske. Angesichts des Leids der Menschen und der Gefahr einer Ausweitung des Kriegs auf ganz Europa müsse alles unternommen werden, um ihn auf diplomatischem Weg zu beenden.