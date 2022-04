Russlanddeutsche und Ukraine : Wie Bruder und Schwester

Ein gutes Dutzend Füße trappeln. Gekicher und Gemurmel füllen den Tanzsaal. „So Mädchen, los geht’s“, ruft Anastasia Dirksen-Badiu ihren neuen Schülerinnen zu. Auf Russisch. „Das verstehen sie besser als Deutsch“, er­klärt sie. Denn die Mädchen, die ihre Balletttrikots zurechtzupfen und aufgeregt zu den Sportmatten hüpfen, sind erst seit wenigen Wochen in Deutschland. Sie kommen aus Charkiw, aus Mariupol, aus Kiew oder Odessa. Sie sind vor den russischen Bomben geflohen und in Frankfurt gestrandet. In der Ballettschule Dirksen in der City West lassen sie sich jetzt von Anastasia Dirksen-Badiu zeigen, wie sie ihre Füßen biegen müssen, um vielleicht einmal Schwanensee tanzen zu können.

Theresa Weiß Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Seit mehr als einem Monat herrscht Krieg in der Ukraine. Die Bevölkerung leidet; sie kämpft und sie flieht. Schreckensmeldungen wie die aus dem Kiewer Vorort Butscha lassen auch den Menschen hier das Blut in den Adern ge­frieren. Dort sind nach ukrainischen Angaben und Berichten internationaler Reporter Hunderte Frauen, Männer und Kinder jeden Alters erschossen worden. Viele mit gefesselten Händen.