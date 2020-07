Uhus auf Burg Königstein : Geflügelter Glücksfall

Aktualisiert am

Die zweite Uhu-Saison auf der Königsteiner Burg ist ein Publikumsrenner. Seit dem Start erhält die Stadt Dankschreiben aus aller Welt. Das liegt auch an Youtube.

„Wunderschöne Aufnahmen“, „schöne Lichtstimmungen, vielen Dank“, „danke, danke und nochmals danke“, „beautiful“, „das ist ja wie jeden Tag Weihnachten“: So lauten die Kommentare unter den Youtube-Videos, die auf einem von der Stadt Königstein eingerichteten Kanal Bilder der Uhu-Familie im Hof der Königsteiner Burg zeigen. Zwar ist die Mitte Februar begonnene Live-Übertragung von der Mauernische, in die das Uhu-Paar nach einem ersten Aufenthalt im vorigen Jahr zurückgekehrt ist, seit dem 9. Juni abgeschaltet. Doch städtische Mitarbeiter einschließlich des Bürgermeisters machen sich in ihrer Freizeit die Mühe, weiterhin täglich aktuelle Aufnahmen zu Filmen zusammenzuschneiden, die zwischen wenige Minuten und fast zwei Stunden lang sind.

Bernhard Biener Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Hochtaunuskreis. F.A.Z.

Ein Hinweis auf die Nachfrage nach „Uhu-TV“ ist nicht nur die Zahl der Klicks, sondern auch die Werbung, die inzwischen vor den Videos erscheint. Schon voriges Jahr bei der Aufzuchtpremiere installierte die Stadt Web-Kameras auf der gegenüberliegenden Seite des Burghofs. Die Zuschauerzahl ist in diesem Jahr nochmals gewachsen. Quotenhit ist der Abflug des größeren Jungvogels, von der Fangemeinde „Buddhine“ getauft, am 26. Mai. Mehr als 16.000 Mal ist das Video inzwischen angesehen worden. Dank der Nachteulen hat der Königsteiner Youtube-Kanal 2500 Abonnenten und verzeichnet mehr als 1,6 Millionen Aufrufe.