Skurriler Markenstreit : Uefa geht gegen Pizzabäcker wegen Champignon-Pizza vor

Was haben Champignons mit Champions zu tun? Nichts – sollte man meinen. Doch eine Anwaltskanzlei geht derzeit im Auftrag des europäischen Fußballverbands Uefa juristisch gegen das Gießener Unternehmen „Pizza Wolke“ vor, weil dessen Tiefkühlpizza mit Pilzen die Aufschrift „Champignons League“ trägt. Wegen der Ähnlichkeit zum geschützten Begriff „Champions League“, der Königsklasse im europäischen Klub-Fußball, sieht der Dachverband offenbar einen Verstoß gegen das Lizenzrecht. Auf F.A.Z.-Anfrage wollte sich die Uefa unter Hinweis auf ein laufendes Verfahren nicht dazu äußern.

Bereits am 23. Dezember ging das erste anwaltliche Schreiben bei der Pizza Wolke ein, erzählt nun Sadi Souri, der Inhaber von Pizza Wolke. Das Start-up stellt täglich knapp 3000 Tiefkühlpizzen her und liefert sie an Supermärkte. In der Abmahnung forderten die Anwälte Löschung der – registrierten – Marke „Champignons League“ innerhalb einer Frist von sieben Tagen. Souri schrieb daraufhin zurück, dass es sich bei der „Champignons League“ um eine Pizza, mithin ein Lebensmittel, handelt und eine Verwechslungsgefahr mit der „Champions League“ des Fußballverbands schon von der unterschiedlichen Aussprache her nicht gegeben sei. Damit hielt der Pizza-Bäcker die Angelegenheit für erledigt.

Doch er irrte sich. Mitte Januar kam erneut Post von der Anwaltskanzlei. In dem Schreiben drohten die Uefa-Repräsentanten mit einer Klage, falls die Löschung der Marke nicht innerhalb einer Frist, die am vergangenen Freitag verstrich, erfolge. Sadi Souri veröffentlichte daraufhin Teile des Schreibens – sensible Passagen mit rosafarben Balken unkenntlich gemacht – auf Instagram.

Tiefkühlpizza gegen Corona-Krise

Der 30 Jahre alte Souri hatte die Tiefkühlpizza aus der Corona-Not heraus entwickelt. Seit März 2020 hatte er seine Pizzeria in der Gießener Innenstadt pandemiebedingt schließen müssen. zunächst experimentierte er mit Pizza-Kits für Heimatbäcker, später entwickelte er seine Tiefkühlpizza, die sich durch die Zutaten von bekannteren Tiefkühl-Marken unterscheiden soll. Den Käse bezieht er aus Neapel und der Emilia Romagna, den Balsamico aus Modena, das nahezu glutenfreie Mehl aus Mailand, die Tomaten von einer Familienplantage in Calabrien. Bald gehörten große Supermarktketten wie Rewe und Tegut zu seinen Kunden.

Was den aktuellen Rechtsstreit mit der Uefa betrifft, gibt er sich gelassen. Er nutzt ihn sogar, um mit ihm offensiv-ironisch die Werbetrommel zu rühren, und schreibt. „Ich fühle mich geehrt. Als ein Kind des Fußballs ... Meiner Bande und mir zeigt es nur, dass wir absolut auf dem richtigen Weg sind … und wir werden nicht aufhören, bis wir in allen Truhen sind und irgendwann in allen Öfen gebacken wurden. Mal schauen, wie weit die Uefa kommt.“

Immer wieder gehen große Konzerne gehen kleinere Unternehmen auch in Hessen vor, weil sie sich in ihren Markenrechten verletzt sehen. Vor sechs Jahren beispielsweise wollte der Süßwarenproduzent Storck (Toffifee, Knoppers) das Bad Sodener Café „Merci“ zwingen, seinen Namen für die Konditorei und die dort verkauften Pralinen aufzugeben, es bestehe angeblich Verwechslungsgefahr zu den gleichnamigen Schokoriegeln des Berliner Unternehmens. Betroffen gewesen wären auch Schwestercafés in Eschborn, Kronberg und Bad Homburg. Der Streit ging vor Gericht über mehrere Instanzen, er endete nach mehreren Jahren mit einem Vergleich, dessen Konditionen nicht öffentlich wurden. Die Konditoren durften danach den Namen weiter nutzen, so gibt es das „Café Merci“ bis heute.

Kein Einzelfall in Hessen

Immer wieder Konflikt hat ein prominenter Frankfurter Spielzeughändler mit dem Konzern Lego. Vor drei Jahren etwa störte sich der Klemmbaustein-Konzern (Jahresumsatz 5,9 Milliarden Euro) an dem Logo des Frankfurter Geschäfts „Held der Steine“ von Thomas Panke, das angeblich zu sehr wie ein Lego-Baustein aussah. Vor einem Jahr dann schrieben Lego-Anwälte abermals den Händler an und forderten ihn zur Löschung von Youtube-Videos auf, in denen er die Worte „Klemmbausteine“ und „Lego“ synonym verwendet haben soll. Panke argumentierte, Lego sei ein Gattungsname, so wie „Tempo“ für Papiertaschentücher oder „Tesa“ für Klebestreifen, löschte aber dennoch die Videos.

Lego ging aber auch gegen Händler wie das Flörsheimer Unternehmen Bluebrixx vor, der aus zugekauften Steinen eigene Sets kreiert sowie alternative Klemmbaustein-Marken aus China vertreibt. Auf Betreiben von Lego hatte der Zoll zeitweise eine Produktlieferung für den Paderborner Alternativhändler „Johnnys World“ festgehalten, wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen.

Die Händler machten allerdings diese Konflikte öffentlich und nutzten sie offensiv für Eigenwerbung. „Johnnys World“ nutzte den Konflikt für eine Spendenaktion, mit der er werbewirksam knapp 400.000 Euro einsammelte. Und der Frankfurter Panke sprach über seine Rechtsstreits ausführlich auf seinem Youtubekanal „Held der Steine“, auf denen er regelmäßig Klemmbausteine-Sets rezensiert. Inzwischen hat er dort mehr als 700.000 Abonnenten. Mehrere Verrisse von teuren Lego-Produkten wurden sogar mehr als zwei Millionen mal gesehen.