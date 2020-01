Frauenleiche in Mülldeponie : Schneller Erfolg nach langer Suche

Der Mordfall Iryna Usenko ist offenbar geklärt. Die Polizei hat menschliche Überreste der Frankfurterin in der Mülldeponie gefunden, die nun per DNA-Analyse zweifelsfrei der Vermissten zugeordnet werden konnten.

Drei Monate nach dem Verschwinden der Frankfurterin Iryna Usenko gilt der Fall als geklärt. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, wurden menschliche Überreste in der Schlacke gefunden, die die Polizei seit etwa einer Woche in der Mülldeponie in Flörsheim-Wicker durchsucht. Eine DNA-Analyse habe ergeben, dass es sich zweifelsfrei um Knochen der Vermissten handele.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Der Fall hatte schon seit Wochen für Aufsehen gesorgt, weil die Polizei aufgrund mehrerer Indizien zwar sicher war, dass Iryna Usenko getötet wurde. Allerdings fehlte die Leiche. Ihr Ehemann sitzt seit Ende Oktober in Untersuchungshaft. Er ist dringend verdächtig, die 43 Jahre alte Frau getötet zu haben. Es hieß, er habe eine neue Lebensgefährtin und habe vorgehabt, mit ihr in der Wohnung zu leben, die er zuvor gemeinsam mit seiner Frau bewohnt hatte. Allerdings habe diese die Wohnung nicht verlassen wollen.

Auch ohne Leiche hätten die Indizien möglicherweise ausgereicht, um Anklage gegen den Mann zu erheben. Das wäre jedoch schwierig geworden. Der Ehemann soll seine Frau Ende Oktober in einem Behälter für Gewerbeabfälle entsorgt haben.