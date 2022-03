Luxushotels in der Pandemie : Die Zukunft der Nobelherbergen

An einem Mittag im März ist in der Frankfurter Innenstadt nichts wie früher und alles wie immer. Die Schaufenster etlicher Läden sind leer, die Scheiben zugeklebt, auf dem Liebfrauenberg, an der Zeil. In den Geschäftseingängen haben Obdachlose Lager aufgeschlagen, die wenigen Passanten gehen achtlos an ihnen vorbei. Eine Menschenmenge aus Touristen mit umgehängten Kameras, gehetzten Einkaufenden, Jugendlichen in Pulks: Vor Beginn der Pandemie wäre es schwierig gewesen, in so eine Ansammlung nicht hineinzugeraten. In diesen Tagen droht das niemandem, Menschenmengen gibt es nicht, schon gar nicht vor der Tür des Jumeirah Hotels; das allerdings war noch nie anders.

Das 2011 eröffnete und damals neueste der Frankfurter Luxushotels ist in einem zen­tral stehenden Hochhaus untergebracht und fällt doch am Boden kaum auf. 96 Meter misst der Turm, der hinter dem Palais Thurn & Taxis aufragt, aber der Eingang ist maximal dezent, fast unscheinbar. Kein Aufsehen erregt haben auch die Belegungszahlen des Hauses in der Coronavirus-Krise, wie bei allen großen und noblen Hotels dümpelten sie um die 20 Prozent herum, ein Trauerspiel. In zwei Wochen wird das Hotel der arabischen Kette Jumeirah, das erste, das sie in Deutschland betrieb, Geschichte sein. Zum 1. April übernehmen neue Pächter die Immobilie, mit einer neuen Marke.