Infektiologin Susanne Herold : „Wir befüchten noch mehr Covid-Kranke auf Intensivstationen“

Susanne Herold leitet den Schwerpunkt Infektiologie am Uni-Klinikum Gießen und Marburg. Sie hat seit 2018 die Professur für Infektionskrankheiten der Lunge inne. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Coronaviren. Die 1975 geborene Wissenschaftlerin ist seit 2013 Gastprofessorin an der Northwestern University in Chicago. Sie gehört dem wissenschaftlichen Beirat des Robert-Koch-Instituts an, das in Deutschland federführend in der Seuchenbekämpfung ist. Das gilt auch mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Wie sieht es auf den Intensivstationen des Uni-Klinikums in Gießen aus?

Dramatisch. Wir haben so viele Covid-19-Patienten wie noch nie zuvor. Kurz vor Weihnachten waren es 120, heute sind es insgesamt 107, und wir befürchten, dass die Zahl wieder steigt. Etwa 50 von ihnen müssen wir intensivmedizinisch betreuen. Damit sind wir derzeit die Klinik mit den meisten Covid-19-Intensivpatienten in Hessen. Die hohen Infektionszahlen gerade auch durch Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen bekommen wir dabei deutlich zu spüren. Bisher haben wir keine wesentliche Entlastung seit dem neuerlichen Lockdown. Insofern sind auch die am Dienstag verkündeten Beschlüsse einschließlich der verschärften Vorgaben etwa zum Aktionsradius in Kreisen und Großstädten mit besonders hohen Inzidenzwerten über 200 – wie hier im Kreis Gießen - wichtig. Solche Maßnahmen sollen primär größere Menschenansammlungen bei Freizeitaktivitäten verhindern, wie zuletzt in den innerdeutschen Skigebieten.