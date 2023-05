Mit so viel Gegenwehr hatte der Räuber wohl nicht gerechnet. Der alte Mann, der im August des vergangenen Jahres in seinem eigenen Haus in Langenselbold überfallen wurde, hatte einen Knüppel in seinem Schlafzimmer – und eine Schusswaffe, ein geladenes Kleinkalibergewehr. Zunächst allerdings war alles so gelaufen, wie der Täter es vermutlich geplant hatte.

Jan Schiefenhövel Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Als der Hausbewohner am Abend von der Terrasse ins Haus ging, stand ihm plötzlich ein Fremder gegenüber, wie der heute 85 Jahre alte Mann am Montag im Landgericht Hanau berichtet. Dieser Mann hielt eine Pistole in der Hand und forderte Geld, wie der Zeuge schildert. Zunächst ging der Hausbewohner darauf ein, gab 200 Euro aus einem Sekretär heraus. Doch damit war der Räuber nicht zufrieden, so nahm das Opfer weitere Scheine, mehr als 300 Euro, aus seinem Portemonnaie.

Doch auch damit war der Raubüberfall noch nicht zu Ende. Wie der Überfallene berichtet, forderte der Räuber ihn auf, ins Schlafzimmer zu gehen. „Da sah ich nun meine Chance“, sagt der Zeuge, schließlich befanden sich dort ein hölzerner Werkzeugstiel und ein Kleinkalibergewehr, beides bereitgestellt, weil es in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben hatte.

So nahm der Hausbewohner nach seinen Worten zuerst den Knüppel in die Hand und schlug dem Angreifer die Pistole aus der Hand. Bei einem Handgemenge ging er kurz zu Boden und bekam sein Gewehr zu fassen, als dann darum gerangelt wurde, ging eine Glühbirne der Deckenleute zu Bruch. Das gab einen Knall, eine Explosion, die den Räuber so erschreckte, dass er flüchtete, schildert es der Beraubte.

Zwei Versionen des Geschehens

Der Mann, der sich wegen dieser Tat vor dem Landgericht verantworten muss, der 35 Jahre alte Rumäne Mircea P., von Beruf Elektriker, gibt alles zu – allerdings erst am Nachmittag nach einigen Stunden, in denen er dem Gericht eine ganz andere Geschichte aufgetischt hatte. Nach seiner ersten Version hatte der alte Mann ihn angesprochen, nämlich bei einer Begegnung auf einer Baustelle in Hanau, wo er als Elektriker mit seinen Mitarbeitern gearbeitet habe. Der alte Herr habe zunächst davon gesprochen, er wünsche sich für den Garten zwei Lampen mit Bewegungsmeldern, die der Elektriker einbauen solle.

Als man sich schließlich traf, habe der Hausbewohner eine ganz andere Bitte gehabt, er habe eine scharfe Pistole gewollt, weil einen Feind habe und anonyme Anrufe bekomme, so die erste Version des Angeklagten. Mircea P. erzählt, er habe nur eine Schreckschusspistole besorgen können. Als der Mann das bei der Übergabe bemerkt habe, sei er wütend geworden, habe das Gewehr geholt und es ihm an die Stirn gehalten.

Mehr zum Thema 1/

Als der Angeklagte mit dieser Version der Ereignisse fertig ist, redet der Vorsitzende Richter Mirko Schulte ein offenes Wort. Das höre sich an „wie eine Räuberpistole“, das klinge alles so, als habe sich der Angeklagte die Akte mit der Anklage durchgelesen und seine Version „extra so gestrickt“, wie es zu dem passe, was in der Akte stehe. Nach der Mittagspause schlägt Verteidiger Tino Brückner eine Vereinbarung für das Urteil an. Als der Vorsitzende sagt, mit Geständnis komme eine Strafe von fünf Jahren in Frage, ohne von siebeneinhalb Jahren, gibt Mircea P. alles zu. Von Geldnot spricht der Elektriker dann noch – und davon, dass Spielautomaten und „die Frauen“, in die er ebenfalls viel investiert habe, ihn fertiggemacht hätten. Das Urteil soll am Dienstag gefällt werden.