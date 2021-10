Überfälle auf Jugendliche : „Der Günni wird kaputtgemacht“

Ihre Taschen haben Pauli und seine Freunde an diesem Freitagabend lieber zu Hause gelassen. Die Wertsachen tragen sie direkt am Körper. Der „Günni“, der Günthersburgpark im Frankfurter Nordend, ist für Pauli eigentlich der Ort, an dem er am Wochenende seine Freunde trifft, wo sie zusammen auf der Mauer oder auf den Bänken sitzen, trinken und feiern. Aber seit sich in den letzten Monaten Vorfälle gehäuft haben, bei denen Jugendliche angegriffen und ausgeraubt worden sind, fühlen sich viele nicht mehr sicher.

„Auch ich habe hier einmal körperliche Gewalt erfahren“, erzählt Pauli. Das präge natürlich, und wenn man dann noch mitbekomme, dass in letzter Zeit wieder mehr passiere, hinterlasse es ein ungutes Gefühl. „Ein so schöner Ort wie der Günthersburgpark wird uns damit einfach kaputtgemacht“, sagt der Sechzehnjährige.