Vor Züge gelaufen : Leichtsinn auf den Bahngleisen

Immer wieder nehmen Menschen eine Abkürzung über Bahngleise und bezahlen diesen Leichtsinn im Zweifel mit dem Leben. Ein solches Verhalten steht auch für das Unglück mit zwei Toten am Frankfurter Waldstadion in Rede. Zwei Besucher aus Mecklenburg-Vorpommern sind nach dem Böhse-Onkelz-Konzert am späten Freitagabend von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Womöglich hatten der Mann und die Frau wie einige andere Besucher des Konzerts den zu ihrem Fahrzeug oder auch ihrem Zelt abkürzen wollen, statt durch die Unterführung zu gehen. Derweil meldet die Polizei aus Marburg und Bad Hersfeld ähnliche Fälle. In der osthessischen Stadt hat nur ein reaktionsschneller Zugführer ein Unglück verhindert, das ein Mann aus Norddeutschland riskierte. In Kassel musste der Zugverkehr wegen einer Nachricht von Personen auf den Gleisen für einige Zeit gestoppt werden.

Demnach mussten Bahnpolizisten am Samtagnachmittag mit Blaulicht und Martinshorn ausrücken, nachdem ein Notruf eingegangen war. Mann mit Kind auf den Gleisen am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, lautete der, wie die Kasseler Polizei am Montag berichtet. Die Suche nach den beiden Personen verlief aber erfolglos, wie es weiter heißt. Gleichwohl konnten die Züge für etwa 40 Minuten weder den Bahnhof ansteuern noch ihn verlassen.

Mit Promille im Blut über die Gleise

Schon am Freitag hatte sich kurz vor Mitternacht ein 50 Jahre alter Mann aus Pinneberg einen waghalsigen Lauf über zwei Gleise in Bad Hersfeld geleistet. Sein Ziel war ein bereits abfahrbereiter Zug, den er noch erwischen wollte. Dabei übersah er jedoch einen herannahenden Güterzug.

Der Zugführer habe nur durch eine umgehend eingeleitete Notbremsung verhindern können, den Norddeutschen zu überfahren. Durch die Notbremsung gingen einige Räder am Zug kaputt. Er musste deshalb aus dem Verkehr gezogen werden. Der leichtsinnige Norddeutsche hatte 1,8 Promille im Blut, wie sich laut Polizei später herausstellte. Er sieht nun einem Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr entgegen.

Die Bundespolizei hat seit 2019 in Hessen und 40 solcher Unglücke gezählt, die Leichtsinn geschuldet waren. Für 2016 hatte das Statistische Landesamt alleine 39 Unfälle mit Todesfällen an Bahnhöfen und -übergängen vermerkt, die die Bundespolizei nicht registriert.