Digitale Gebäuderekonstruktion : Wachgeküsste Ruinen

An der Technischen Universität Darmstadt werden Gebäude, die schon lange nicht mehr existieren, digital rekonstruiert – darunter auch Synagogen, die in der NS-Zeit zerstört wurden.

Ganz verloren fühlt man sich in diesem luftigen, weiten Raum. Das Licht strahlt durch die Fassade aus Glas und dünnen gusseisernen Streben, das gläserne Dach scheint über einem zu schweben. Und wer dann dort den Kopf wendet, der sieht, dass in diesem Gebäude, das die Menschen schnell „Crystal Palace“, also Kristallpalast, tauften, sogar Bäume wachsen. Joseph Paxton hieß der Architekt, der dieses Wunderwerk schuf, für die erste Weltausstellung, die jemals stattfand: 1851 im Londoner Hyde Park. Doch kaum war die Schau beendet, wurde sein Gebäude abgebaut. Im Bezirk Lewisham errichtete man den lichten Palast zwar, und sogar noch größer, neu, doch auch dort war seine Lebenszeit nicht von Dauer. 1936 brannte Paxtons Kristallpalast nieder.

Dass man heute trotzdem noch durch ihn spazieren und seine beeindruckende Leichtigkeit spüren kann, ist der Virtual-Reality-Technik zu verdanken, der virtuellen Realität. Und Marc Grellert, einem Hochschuldozenten, der sich die Rekonstruktion nicht mehr existierender Gebäude zur Lebensaufgabe gemacht hat. An der Architekturabteilung der Technischen Universität in Darmstadt lehrt er im Fachgebiet Digitales Gestalten. Dort entstehen die digitalen Abbilder von Meisterwerken der Architektur, die schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten Geschichte sind, und die man nun, mit Hilfe einer VR-Brille vor den Augen, wiederentdecken kann.

„Verlorene Pracht wieder erlebbar machen“

Hier betreibt Grellert, als Kooperationsprojekt, auch sein Unternehmen Architectura Virtualis, das für Museen überall im Land tätig ist. Grellert und sein Team helfen weiter, wenn historische Gebäude, die es nicht mehr gibt, so inszeniert werden sollen, dass es für die Ausstellungsbesucher zum Erlebnis wird. Das Unternehmen ist für Häuser wie das Historische Museum in Frankfurt, das Bonner Haus der Geschichte und das Museum Kunstpalast in Düsseldorf tätig. Nicht immer werden dabei Virtual-Reality-Rekonstruktionen produziert, auch Filme, 3D-Modelle und zweidimensionale Ansichten können entstehen, wenn die Bauwerke erst einmal mit Hilfe von Computertechnik erfasst worden sind.

Begonnen hat alles mit einem Projekt, das Grellert umsetzte, als er selbst noch in Darmstadt Architektur studierte. Im März 1994 hatten Rechtsradikale Brandsätze gegen die Lübecker Synagoge geschleudert. Grellert war geschockt von dieser Tat und wollte ein Zeichen dagegen setzen. Seine Idee: Mit den damals noch recht neuen Mitteln, die das Entwerfen von Architektur per Computer ermöglichten, wollte er Synagogen, die in der Zeit des Nationalsozialismus zerstört worden waren, virtuell nachbilden und als Mahnmale wieder sichtbar machen. Der Student nahm Kontakt zur Jüdischen Gemeinde in Frankfurt auf, die ihn mit Plänen von geschändeten Gotteshäusern versorgte. „Mir ging es darum, die verlorene Pracht dieser Gebäude wieder erlebbar zu machen, ich wollte zeigen, wie sie das Gesicht der Stadt geprägt haben“, beschreibt er am Besprechungstisch im Uni-Gebäude auf der Darmstädter Lichtwiese, was ihn damals angetrieben hat. Grellert schuf digitale Ansichten von drei Frankfurter Synagogen, im Museum Judengasse, einem Ableger des Jüdischen Museums in Frankfurt, wurde das Projekt ausgestellt.