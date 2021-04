Trotz dritter Welle : Die Kitas bleiben rappelvoll

Wegen einer nach wie vor hohen Zahl an Corona-Infektionen in Offenbach schränkt die Stadt die Nutzung der Kindertagesstätten wieder ein. Geschlossen werden sie allerdings nicht. Denn von dem „Betretungsverbot“ in der jüngsten Allgemeinverfügung der Stadt gibt es etliche Ausnahmen, das Betreuungsangebot müsse weiter vorgehalten werden, bestätigte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag auf Nachfrage.

Das Betretungsverbot gilt beispielsweise nicht für Alleinerziehende und nicht für Kinder, deren Mutter oder Vater in einem als für das Gemeinwesen relevant eingeordneten Beruf tätig ist. Ganz oben auf dieser Liste stehen Polizisten, Feuerwehrleute und medizinische Berufe. Zudem zählen Lehrerinnen und Lehrer dazu sowie alle, deren Arbeitsstätten unter den Begriff „kritische Infrastruktur“ fallen. Schaut man in die betreffende Liste des Landes Hessen, wird rasch klar, dass auch in Offenbach ein erheblicher Teil der Eltern nach wie vor das Recht hat, ihre Kinder in Kitas betreuen zu lassen.