Religionsausübung und Corona : Leise ruft der Muezzin

Der Ruf des Muezzins wäre an einem normalen Freitag vom Straßenlärm verschluckt worden. In der Corona-Krise scheint die Stadt aber leiser geworden zu sein. Nur noch wenige Autos fahren an der Abu-Bakr-Moschee an der Praunheimer Landstraße vorbei. Mit Hilfe eines Mikrofons und eines Verstärkers hat die Gemeinde am Freitag zum ersten Mal den traditionellen Gebetsruf nach draußen übertragen, so dass er auch im nahen Umkreis zu vernehmen war. Weitere Moscheen in Frankfurt haben sich der Initiative angeschlossen. Während des Fastenmonats Ramadan wollen sie immer freitags den traditionellen Gebetsruf gut hörbar erklingen lassen.

Laut Mohamed Seddadi, Koordinator des Koordinationsrats der Moscheen in Frankfurt und Geschäftsführer der Abu-Bakr-Moschee, soll die akustische Botschaft ein kleiner „Trost für Muslime“ sein, die im Fastenmonat Ramadan nicht in den Moscheen zum Gebet zusammenkommen dürften. Gleichzeitig sei es als Zeichen des Miteinanders, der Solidarität und der Toleranz zu verstehen, sagt Seddadi.