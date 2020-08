Tritte bei Festnahme : Video setzt Frankfurter Polizei unter Druck

Ein Video, das in den sozialen Netzwerken Twitter und Instagram aufgetaucht ist, setzt die Frankfurter Polizei unter Druck. Gedreht wurde die Aufnahme am frühen Sonntagmorgen mit einem Handy. Zu sehen ist in dem Video eine Festnahme, die sich im Frankfurter Ausgehviertel Alt-Sachsenhausen abspielte. In dem Film sieht man einen Mann am Boden liegen, auf dem zwei Polizeibeamte knien. Abrupt rammt einer der Beamten dem Mann zweimal das Knie in den Rücken.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

„Lasst ihn in Ruhe, bitte lasst ihn in Ruhe“, hört man daraufhin eine Männerstimme. Ein dritter Beamter kommt dazu und greift die Beine des am Boden liegenden Mannes. Personen, die sich dem Geschehen nähern, werden weg gedrängt. Wenig später sieht man dann, wie ein weiterer Beamter auf die Person, in Höhe des Kopfs, eintritt. Ein Kollege des Polizisten geht auf ihn zu und entfernt ihn vom Geschehen.

In den Kommentaren im Netz wird den Polizisten vorgeworfen, dass sie den Mann unverhältnismäßig brutal angegangen seien. Die Polizei hat die Echtheit des Videos mittlerweile bestätigt. „Das ist etwas, das wir sehr ernst nehmen“, sagte ein Sprecher. Zwei Ermittlungsverfahren laufen in der Sache: Ermittelt wird gegen einen der beteiligten Beamten wegen Körperverletzung im Amt. Gegen einen Beamten wurden dienstrechtliche Maßnahmen ergriffen. Im Gegenzug ist der Mann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt worden.

Dem Geschehen vorangegangen war ein Platzverweis gegen eine alkoholisierte Gruppe, zu der der Festgenommene gehörte. Aus der Gruppe soll es zu Beleidigungen gegen die Polizeibeamten gekommen sein. Der Mann, der von den Polizisten fixiert und getreten wurde, soll zuvor Beamte bespuckt haben.