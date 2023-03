Trendsport Klickern : Beim Murmeln kann jeder jeden schlagen

Zum Training erscheinen sie in voller Montur. Shirt, Jeans, wahlweise auch Jogginghose und Pantoffeln. In grauen Filzschlappen, bequemen Gummitretern oder einfach in Socken. Schon beim Betreten des Trainingsgeländes im Keller der Turnhalle Södel wird beim Blick auf die zahlreichen Hausschuhe, die unter den Holzbänken links und rechts des Eingangs verstaut sind, deutlich: Hier will niemand schweißtreibend den Körper stählen.

Es geht um Murmeln. Um Geschicklichkeit. Und darum, wer am Ende die richtige Taktik hat. Mit jeweils drei kleinen Glaskugeln in sehr kurzen Spielen treten die Mitglieder des 1. Södeler Klickervereins eins zu eins gegeneinander an, um die Murmeln in die Vertiefung in der Mitte der Felder zu bugsieren. Und wer sich dabei an die Spiele aus der eigenen Kindheit erinnert, der liegt gar nicht so falsch. Nur dass es damals eher darum ging, den Mitspielern möglichst geschickt die schönsten Kugeln abzuluchsen. Doch in Södel, einem Ortsteil von Wölfersheim, entscheidet die richtige Strategie.