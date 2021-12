Jugendtrainer in Haft : Vorwurf der Vergewaltigung

Ein Jugend-Fußballtrainer des SV Wehen in Wiesbaden sitzt in Haft, weil er mehrere der ihm anvertrauten Nachwuchsspieler offenbar betäubt und anschließend vergewaltigt hat. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt schon seit Juni gegen den langjährigen Jugendtrainer wegen des Verdachts, in der Vergangenheit auch bei anderen Vereinen Jugendspieler sexuell missbraucht zu haben. Der 34 Jahre alte Mann aus dem Main-Taunus-Kreis soll sich zwischen 2007 und 2014 in mindestens zwei Fällen Nachwuchsspielern sexuell genähert haben. Beide Jungen waren damals nicht in der Lage gewesen, sich gegen den wesentlich älteren Trainer zur Wehr setzen zu können.

Ende Oktober waren schließlich die Wohnung des Beschuldigten sowie seine Spinde und Schränke in den Räumen des Fußballvereins auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Dabei wurden unter anderem verschiedene Speichermedien sichergestellt. Bei der Auswertung der Daten auf einem Mobiltelefon des Trainers wurden Videosequenzen entdeckt, die zeigen, wie er sich an mehreren Tagen im Oktober 2021 an mutmaßlich schlafenden oder bewusstlosen minderjährigen Jungen sexuell vergeht.

Seit 2019 im Nachwuchs eines Profiklubs tätig

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft besteht der dringende Verdacht, dass der Trainer die Jungen zuvor durch Alkohol oder andere Rauschmittel in einen Zustand der Besinnungslosigkeit versetzt hat. Wegen dieser neuen Vorwürfe wurde der Mann inzwischen vorläufig festgenommen. Das Gericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts „der sexuellen Nötigung unter Ausnutzung eingeschränkter Willens- oder Äußerungsfähigkeit, der Vergewaltigung und des Herstellens jugendpornographischer Inhalte“. Der Mann sitzt daher seit dem 9. Dezember in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen, die Auswertung der sichergestellten Datenträger und die Identifizierung der Opfer an.

Der Tatverdächtige war nach Informationen der F.A.Z. seit 2019 als Jugendcoach im Nachwuchsleistungszentrum des Drittligaklubs SV Wehen Wiesbaden tätig. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde er freigestellt und mittlerweile fristlos entlassen, wie ein Vereinssprecher dem Hessischen Rundfunk bestätigte. Der SVWW arbeite bei den Ermittlungen eng und vertrauensvoll mit Polizei und Staatsanwaltschaft zusammen.