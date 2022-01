Sperrung am Frankfurter Kreuz : Tödlicher Unfall auf der A3

Bei einem Unfall auf der A3 am Frankfurter Kreuz ist am Donnerstagabend ein Lkw-Fahrer getötet worden. Wegen der zeitweiligen Sperrung von Fahrbahnen ist es am Frankfurter Kreuz auch am Freitagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen.

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 am Frankfurter Kreuz ist es in dem Gebiet zu erheblichen Verkehrseinschränkungen gekommen. Vor der Sperrung der Fahrbahn in Richtung Köln gebe es einen mehrere Kilometer langen Stau, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Auch die Umleitungen seien ausgelastet. Wie lange die Sperrung der Fahrbahn dauere, könne derzeit nicht gesagt werden, so der Polizeisprecher. Die Polizei vor Ort sei derzeit noch mit Bergungsarbeiten beschäftigt.

Bei dem Verkehrsunfall am Donnerstagabend ist ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen und drei weitere Menschen sind verletzt worden. Der genaue Unfallhergang war am Morgen nach Angaben der Polizei noch immer unklar. Es handele sich um einen sehr komplexen Unfall. Ein Unfallsachverständiger sei vor Ort gewesen, sagte der Polizeisprecher.

Nach ersten Erkenntnissen waren ein Lastwagen, ein Kleintransporter und ein Auto in den Unfall verwickelt. Im Zuge es Unfalls kippte der Anhänger des Lkws auf die Straße und die Fahrerkabine fing Feuer. Der Fahrer konnte nur noch tot aus der Kabine geborgen werden. Fahrer und Beifahrer des Transporters wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Der Autofahrer wurde leicht verletzt ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.