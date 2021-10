Der Verlust der Anderen : Wie kondoliert man richtig?

Wie soll man Menschen begegnen, die um einen anderen trauern? Zu kondolieren fällt vielen schwer. Monika Müller-Herrmann bietet in Frankfurt Seminare an, um mehr Sicherheit im Umgang mit Trauernden zu gewinnen.

Die Tomate wird inspiziert, als sei sie ein seltener Edelstein. Sie wird gedreht und gewendet, gewendet und wieder gedreht. Volle Konzentration auf das rote Gemüse. Die Tomate bleibt dabei das, was sie ist. Eine Tomate. Keine besonders schöne noch dazu. Für die Person, die sie fast zwanghaft anstarrt, ist sie aber der Grund, nicht aufblicken zu müssen. Um nicht auf die Person reagieren zu müssen, die da drüben am Sellerie steht. Die Nachbarin, die vor einigen Tagen ihren Mann verloren hat.

Eine Begegnung, die Unsicherheit auslöst. Was soll man sagen, wie soll man sich verhalten? Was, wenn die richtigen Worte fehlen und man meint, dass ein banales „Tut mir leid“ zwischen all den Tomaten lächerlich abgedroschen klingt? Und was, wenn sie mitten im Supermarkt in Tränen ausbricht? Dann doch lieber weiter auf das Gemüse starren und so tun, als habe man sie nicht gesehen. Es wird schon ein passender Zeitpunkt kommen. Irgendwann.