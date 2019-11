Aktualisiert am

Tod in der Kita : Steckdose verursachte wohl Stromschlag

Blumen und Kerzen liegen vor dem Eingang der Kindertagesstätte in Seckbach. Bild: dpa

Am Dienstag ist ein Junge in einer Frankfurter Kita tödlich verunglückt. Nun liegen die Ergebnisse der Obduktion vor. Der Sechsjährige hat sich wohl an einer herausragenden Steckdose verletzt.