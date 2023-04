Tipps zum Grillen : Feuer, Flamme und ein guter Plan

Aktualisiert am

1. Gut vorbereiten

Nichts ist beim Grillen wichtiger als ein guter Plan. Und genug Zeit. Denn beides ist entscheidend, um nicht in Hektik oder Panik zu verfallen. Viele Leute glauben zwar, sie könnten aus dem Stand eine Mahlzeit vom Rost zaubern, ganz ohne Vorbereitung oder Rezepte. Aber das geht in den meisten Fällen schief, und der Grillmeister muss ständig noch mal ins Haus laufen, während das Essen verbrutzelt. Zu einer guten Vorbereitung gehört übrigens auch ein sauberer Rost. Diese Arbeit mit der Drahtbürste erledigt man am besten schon direkt nach dem Grillen – für das nächste Mal.

2. Qualität kaufen

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Nichts ist beim Grillen schlimmer als schlechte Qualität. Billigprodukte sind tabu, schlappe Würste und Fleisch vom Discounter, das schon in der Styroporschale Wasser zieht, können auch auf dem Grill nichts werden. Steaks sollten mindestens zwei bis drei Zentimeter dick sein, damit sie nicht sofort zu Schuhsohlen werden, und bei Fisch und Meeresfrüchten ist Frische das oberste Gebot. Im Übrigen gilt das mit der Qualität auch für den Grill selbst. Wer nur ein paar Würste im Park brutzeln will, kommt vielleicht mit einem dieser dreibeinigen Rundgrills aus dem Baumarkt aus. Alle anderen kommen nicht umhin, sich irgendwann ein anständiges Gerät zu kaufen, einen Grill mit robustem Körper und festem Stand – und vor allem mit einem Deckel. Dazu gleich mehr.