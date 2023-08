Die Hitze ist zurück und damit die Frage, was Körper und Seele jetzt am besten entlastet. Ein Mediziner erklärt, warum schwüles Wetter so anstrengend ist und warum es keine gute Idee ist, den Schlafanzug ins Gefrierfach zu legen.

Eintauchen: Und danach am besten die Füße nicht abtrocknen. So verdunsten die Wassertropfen auf der Haut und sorgen für zusätzliche Abkühlung. Bild: dpa

Wenn sich die Hitze in diesen Tagen wieder brütend über der Stadt niederlässt, liegt vermutlich nur „Podarcis muralis“ genüsslich in der Sonne: die Mauereidechse. Sie bringt im Westen von Frankfurt ihren kalten Körper auf Umgebungstemperatur. Ganz im Gegensatz zu den Menschen, die am „Eidechsenland“ vorbeieilen, um möglichst schnell wieder in den Schatten zu kommen.

„Reptilien sind wechselwarm, der Mensch hingegen gehört zu den Warmblütern und muss seine Körpertemperatur von rund 37 Grad ständig aufrechterhalten“, sagt Christoph Sarrazin, Chefarzt am Sankt Josefs-Hospital in Wiesbaden und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, „und das bedeutet: bei Kälte wärmen, bei Wärme kühlen“. Klingt einfach, fordert jedoch eine ständige Feinjustierung. Die macht Arbeit und verbraucht Energie, so der Internist und Gastroenterologe. Und das umso mehr, je länger es draußen heißer ist als gewohnt.