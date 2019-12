Tipps für Silvester : Wohin mit dem Hund, wenn es knallt?

Wenn Lucy den Schwanz einklemmt, atemlos hechelt und sabbert, dann weiß Anton Landeis, dass das Jahresende naht. Silvester mit Hund kann sehr anstrengend werden. Mit der vierjährigen Appenzeller Sennenhündin Lucy wird es fast zum Albtraum, denn Hundebesitzer leiden erheblich mit, wenn es ihrem Tier nicht gut geht. In Höchst, wo der Student wohnt, gehen meist auch schon ein paar Tage vor Silvester die ersten Kracher und Knaller hoch. „Dann schreckt Lucy jedes Mal auf, sucht uns und versteckt sich an einem dunklen ruhigen Platz“, erzählt der Hundehalter. „Wenn sie weiß, dass es losgeht, weigert sie sich auch rauszugehen, ist sie draußen und jemand zündet einen Böller, will sie nicht weiterlaufen und versteckt sich.“ Am 31. Dezember ist das sorglose Feiern für den Studenten also immer ein wenig getrübt.

Eine Hundebesitzerin aus dem Taunus ließ sich jahrelang von der Tierärztin rechtzeitig Beruhigungstabletten für ihren sensiblen und geräuschempfindlichen Vierbeiner verschreiben, weil Hund und Familie den Jahreswechsel sonst kaum überstanden hätten. Wenn der Hund bei jedem Böller durchdreht und in seinem Fluchtdrang auch Geschirr oder Mobiliar mitreißt, hält sich die Begeisterung für die traditionelle Knallerei zum Jahreswechsel in Grenzen.

Hundeexperten sagen, dass vor allem sensible Rassen mit ausgeprägtem sozialen Rudelinstinkt wie etwa Border Collie besonders geräuschempfindlich seien. Manche Hunde hätten auch irgendwann im Laufe ihrer Entwicklung ein Trauma erlitten, das sie besonders sensibel auf die Knallerei reagieren lässt. Manche erstarren in Panik, bewegen sich überhaupt nicht mehr und atmen nur ganz flach, andere schnappen sogar nach dem Menschen, der sie durch Körperkontakt beruhigen will. Wärme, Nähe und Ruhe empfehlen die meisten, manche schwören auch auf Bachblüten und Homöopathie. Für sehr geräuschempfindliche Hunde sei es wichtig zu spüren, dass ihr Mensch für sie da ist und sie schützen wird.

Reise zum Flughafen

Diese Probleme lösen manche Hundebesitzer auf noch ganz andere Weise: Die Mitarbeiter des Steigenberger Hotels am Flughafen wunderten sich bereits Ende November, dass sie in diesem Jahr für das Silvesterbuffet im Hotelrestaurant und für einzelne Übernachtungen sehr viele Reservierungen für Menschen mit Hund bekommen haben. Schon Anfang Dezember waren 16 Hundebesitzer angemeldet. „Offenbar haben wir seit einem Jahr vermehrt Gäste, die an Silvester mit ihren Hunden zu uns flüchten“, sagt ein Sprecher des Hauses. Der Grund dafür ist simpel: Am Flughafen dürfen keine Silvesterraketen abgeschossen werden, zudem ist das Hotel wegen der startenden und landenden Jets auch noch ganz besonders lärmgeschützt.

Das hat sich offenbar als Geheimtipp unter Hundebesitzern aus der Region herumgesprochen. Vor allem, seit vor einem Jahr ein entsprechender Erlebnisbericht in einem unter Hundehaltern beliebten Blog im Internet erschienen ist, wie die Hotelmitarbeiter nach kurzer Recherche im Netz herausfanden. Man habe deshalb sogar schon überlegt, ein spezielles Silvesterangebot für Hund und Mensch zu schnüren und das gezielt zu bewerben, habe aber nach längerer Diskussion davon Abstand genommen. Schließlich seien die meisten der 160 Sitzplätze im Restaurant an Menschen ohne Hunde vergeben, viele buchen auch gleich ein Zimmer dazu, um nach dem Silvesterbuffet mit Wein und Sekt kein Taxi nehmen zu müssen.

Um nicht plötzlich von einer unvorhergesehen großen Hundemeute überrannt zu werden, fragen die Mitarbeiter mittlerweile bei allen Silvesterbuchungen noch einmal höflich nach, ob auch ein Hund mitkomme, denn nicht alle Gäste gäben das bei einer Restaurantbuchung auch an. Damen und Herren mit Hund würden nun voraussichtlich in einem separaten Bereich untergebracht.

Hund im Restaurant

Nicht alle Restaurantgäste schätzten es gleichermaßen, gemeinsam mit Hunden Silvester zu verbringen. „Man weiß ja auch nie, ob das eine Dogge ist oder ein Hund, der plötzlich anfängt, lautstark zu bellen, sobald er auf Artgenossen trifft.“ Solange die Hunde sich friedlich unter den Tisch legten beim Essen, sei das für das Hotel kein Problem. Auch die zusätzliche Übernachtung mit Hund in einem der 550 Zimmer sei jederzeit möglich, das Hotel berechne dafür dann allerdings eine zusätzliche Reinigungspauschale.

Ein separates Hundebuffet mit Silvester-Leckerlis für die Vierbeiner werde es allerdings aus Haftungsgründen im Steigenberger am Flughafen nicht geben. „Wenn man seinen Hund genug liebt, um sich und dem Hund ein ruhiges Silvester zu gönnen, ist das doch sehr in Ordnung“, sagt der Sprecher des Hotels. Der Silvester-Run von Hundebesitzern auf das Steigenberger-Hotel habe erst im vergangenen Jahr begonnen. Das Haus bietet keinen Ball und kein Feuerwerk, nur ein ruhiges Galabuffet. Hundehalter lassen sich den Abend ohne nervenaufreibende Angst-Szenen mit dem verschreckten Haustier gern 52 Euro pro Person für das Essen mit einem Glas Champagner zum Anstoßen um Mitternacht kosten. Für die Übernachtung mit Frühstück zahlt man dann noch einmal 100 Euro oder mehr pro Person. Dafür kann man dann am Neujahrsmorgen mit seinem Vierbeiner im nahen Stadtwald Gassi gehen.

Mehr zum Thema 1/

Für den Studenten aus Höchst und seine Lucy ist das nicht nur aus Kostengründen keine Option. Auf das Zünden von Raketen will Landeis trotz seines sensiblen Hundes nicht verzichten. „Wir gehen dann ja raus zum Böllern, das macht in unserer großen Wohnsiedlung keinen Unterschied für den Hund, ob wir selbst nun auch mitmachen oder nicht.“ Sein Tipp, der Lucy im vergangenen Jahr sehr geholfen habe: „Ich habe ganz ruhige Musik etwas lauter abgespielt, das hat anscheinend den Hintergrundpegel der Böller weitgehend übertönt und für eine Weile recht gut funktioniert.“