Mentalist Timon Krause : Ein Meister der Gedankenspiele

Machen Sie sich keine Gedanken! Eine solche Empfehlung käme Timon Krause vermutlich nicht über die Lippen, denn dann hätte er ja nichts zu tun. Der Achtundzwanzigjährige ist nämlich Mentalist, und zu seinen Talenten gehört die Kunst des Gedankenlesens, die er in seinen Bühnenshows praktiziert, ebenso wie er mit den Toten spricht.

„Niemand kann mit den Toten sprechen“, sagt er im Gespräch und grinst: „Aber wir können so tun.“ Auch Gedankenlesen kann in Wirklichkeit niemand, doch Menschen erkennen sehr wohl, wenn man weiß, dass es, egal wen man trifft, irgendeine Berührungsfläche mit dieser Person gibt. Hintergrund ist ein Phänomen, das auch als Barnum-Effekt oder Forer-Effekt bekannt ist. 1948 hatte der amerikanische Psychologe Bertram Forer in einer Studie herausgefunden, dass es bestimmte Grunderfahrungen gibt, die alle Menschen teilen. Der Effekt bezeichnet die Neigung von Menschen, vage und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person so zu interpretieren, dass sie als zutreffende Beschreibung empfunden werden. Dazu formulierte Forer 13 Aussagen, die sogenannten Barnum Statements, die nach dem amerikanischen Zirkuspionier P. T. Barnum benannt sind, der einmal sagte, dass in seinen Shows immer für jeden etwas dabei sei.