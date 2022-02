Feuereifer als Mutprobe : Warum wegen einer TikTok-Challlenge die Schuklos brennen

„Feuer!“ Als Stefan Haid den Ruf seiner Kollegin hört, eilt er in den Nebenraum, sieht die Flammen, schon wieder der Handtuchspender, abermals die Mädchentoilette. Am Tag zuvor hatte es einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben, doch diesmal „habe ich das Feuer schnell mit einer Flasche Mineralwasser gelöscht“, sagt Haid. Stefan Haid ist der Schulleiter der Eichendorffschule in Kelkheim. Er sagt, die Schule habe Glück gehabt, dass er zufällig im Nebenraum war und eine Schülerin die Kollegin alarmiert hatte. „Da wird wieder gekokelt“, soll sie gesagt haben. Am Tag zuvor war die Toilette im zweiten Stock abgebrannt. Gekokelt wird in letzter Zeit viel in hessischen Schultoiletten.

Allein in den vergangenen zwei Wochen hat es in fünf verschiedenen Schulen gebrannt, dreimal führte das zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Die Schulen, aber auch die Polizei vermuten dahinter einen Trend aus den sozialen Medien mit möglichem Ursprung in den USA. Eine TikTok-Challenge. „Ich stand an dem Tag in der zweiten Reihe mit dem Feuerlöscher.“ Schulleiter Stefan Haid erinnert sich an den 10. Februar, als er vor der Schultoilette im ersten Stock stand und wachsam den dichten Rauch beobachtete, der aus der Tür qualmte. 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort gewesen, um den Brand zu löschen. Ihm war klar: Das ist ein Totalschaden.